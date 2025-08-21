G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei…

kim jong un, coreea de nord, phenian, dictator comunist, trupe soldati militari nord-coreeni, armata nord-coreeana
Sursa foto: STR / AFP / Profimedia

Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei / „Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”

Articole21 Aug 0 comentarii

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele regimului trimise în sprijinul Rusiei, în cadrul unei reuniuni cu comanda militară, a relatat joi agenţia de presă a regimului citată de AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kim Jong Un „şi-a exprimat încurajările călduroase” ofiţerilor şi soldaţilor care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenţia oficială KCNA.

„Avem o armată eroică”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian.

„Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”, a adăugat el.

Declaraţiile liderului nord-coreean vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică eforturile, până acum fără succes, de a rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina, după ce a purtat discuţii mediatizate cu liderii celor două ţări în ultimele zile.

Dar preşedintele rus Vladimir Putin, care a calificat trupele nord-coreene drept „eroice” săptămâna trecută, a evitat până în prezent să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuţii de pace.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile, cele două ţări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui rus în ţară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldaţi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, precum şi obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, potrivit Seulului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rata criminalității a atins în Rusia cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani / 130 de mii de veterani ai războiului din Ucraina, inclusiv mii de foști deținuți, se întorc acasă

Articole20 Aug • 583 vizualizări
0 comentarii

Rusia ar putea avea probleme cu continuarea finanţării războiului fără rectificări bugetare / Deficitul bugetar a ajuns la 61 de miliarde dolari

Articole20 Aug • 630 vizualizări
0 comentarii

Un fost agent de securitate la ambasada SUA la Oslo, judecat pentru spionaj în folosul Rusiei şi Iranului

Articole20 Aug • 121 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.