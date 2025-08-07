G4Media.ro
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea…

printul paul al romaniei lambrino ferma baneasa
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României

Articole7 Aug 0 comentarii

Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, transmite Agerpres.

Camera de extrădări a Curţii de Apel din Paris apreciase în 9 iulie că al doilea mandat european de arestare emis de autorităţile române pe numele bărbatului de 76 de ani are un „caracter disproporţionat”. Decizia de miercuri a Curţii de Casaţie, la care a avut acces AFP, subliniază însă că aprecierea unui mandat european ţine exclusiv de autoritatea statului emitent, nu de cea a ţării căreia i se cere să îl pună în aplicare.

Instanţa supremă din Franţa observă de asemenea că Curtea de Apel nu a precizat ce drept fundamental ar încălca executarea mandatului. Un alt complet al camerei de extrădări va trebui deci să reexamineze dosarul.

România a prezentat un prim mandat de arestare pentru Paul Al României în decembrie 2020, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate, într-un dosar în care au fost pronunţate 18 condamnări şi s-a estimat că statul român a suferit un prejudiciu de 145 de milioane de euro.

Curtea de Apel din Paris a respins cererea de extrădare în baza acestui mandat în noiembrie 2023, apreciind că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil în legătură cu doi din cei trei judecători români implicaţi.

Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene (CJUE) a considerat că refuzul Franţei „contravine principiului de încredere reciprocă” între ţările europene şi că justiţia franceză a exercitat „un control excesiv” al modului de funcţionare a sistemului judiciar din România. În urma pronunţării CJUE, România a formulat o nouă cerere de extrădare în ianuarie anul acesta.

