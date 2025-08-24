Israelul susţine că a distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen / „Pe cine ne atacă, îl atacăm. Oricine plănuieşte să ne atace, îl atacăm”

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a afirmat duminica aceasta că ţara sa a distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen în timpul atacurilor din cursul zilei asupra capitalei Sanaa, informează EFE, transmite Agerpres.

„IDF (Forţele de Apărare Israeliene) au distrus palatul prezidenţial al rebelilor houthi din Yemen şi au atacat depozite de combustibil şi centrale electrice”, a declarat el, citat într-un comunicat de presă comun cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

La rândul său, şeful guvernului israelian a afirmat că gruparea proiraniană „este pe cale să înveţe pe calea cea mai grea” despre consecinţele atacurilor sale asupra Israelului.

„Pe cine ne atacă, îl atacăm. Oricine plănuieşte să ne atace, îl atacăm. Cred că întreaga regiune învaţă cât de puternice sunt mâinile şi hotărârea Statului Israel”, a declarat Netanyahu.

În afară de textul comunicatului, biroul prim-ministrului israelian a publicat imagini cu Netanyahu şi cu ministrul apărării împreună cu şeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, la sediul Ministerului Apărării din Tel Aviv, în timp ce monitorizau atacurile aeriene împotriva Yemenului.

În mesajul său, Netanyahu a dat asigurări că toate avioanele israeliene care au atacat Yemenul au revenit în Israel.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 35 au fost rănite duminică, în atacurile armatei israeliene asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de rebelii houthi din 2014.