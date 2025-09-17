G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

IPJ Iaşi anchetează prezenţa unor cetăţeni din Republica Moldova care făceau campanie…

politia romana
Sursa Foto: Facebook/ Pollitia Romana

IPJ Iaşi anchetează prezenţa unor cetăţeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală

Articole17 Sep 0 comentarii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi a anunţat, miercuri, că efectuează cercetări după ce a fost primită o sesizare conform căreia mai multe persoane din Republica Moldova se află în municipiul Iaşi cu intenţia de a desfăşura campanie electorală ilegală pentru alegerile care vor avea loc la sfârşitul lunii în Republica Moldova, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„La data de 15 septembrie, în baza unei sesizări privind prezenţa unor cetăţeni din Republica Moldova care s-ar afla în municipiul Iaşi şi care ar fi intenţionat să desfăşoare campanie electorală privind alegerile din Republica Moldova, poliţiştii au efectuat verificări la un imobil situat în municipiul Iaşi. Astfel, au fost identificate şi legitimate persoanele în cauză. Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile din Republica Moldova pe canalele oficiale şi să se dispună măsuri. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea situaţiei şi dispunerea măsurilor legale necesare”, a declarat Iulia Elena Oprea, de la Biroul de Presă al IPJ Iaşi.

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova se vor desfăşura alegeri parlamentare. Accesul în Parlament este condiţionat de atingerea pragului electoral de 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţii independenţi.

Parlamentul Republicii Moldova este format din 101 deputaţi, acesta fiind unicul organ legislativ şi reprezentativ suprem al poporului.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi în listele electorale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ANAF a finalizat verificările ce vizează finanțarea campaniei electorale „zero lei” a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din 2024 și a sesizat instituțiile abilitate

Articole16 Sep • 3.632 vizualizări
2 comentarii

Chișinăul a rămas, temporar, fără primar / Ion Ceban și-a suspendat atribuțiile de edil pentru a se concentra pe campania electorală

Articole4 Sep • 3.808 vizualizări
0 comentarii

Fondul suveran al Norvegiei, în centrul campaniei electorale din cauza investiţiilor în Israel

Articole24 Aug 2025 • 444 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.