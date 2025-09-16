G4Media.ro
ANAF a finalizat verificările ce vizează finanțarea campaniei electorale „zero lei” a…

calin georgescu, inundatii brosteni, suceava, sarmale, marketing campanie
sursa foto: Inquam Photos / Saul Pop

ANAF a finalizat verificările ce vizează finanțarea campaniei electorale „zero lei” a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din 2024 și a sesizat instituțiile abilitate

Șeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat că instituția pe care o conduce a încheiat verificările ce au vizat campania electorală a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din 2024 și a sesizat instituțiile abilitate.

Reamintim că, în februarie 2025, ANAF a trimis procurorilor informațiile privind campania electorală „zero lei” a lui Călin Georgescu, anunța atunci fostul ministru de Finanțe, Tanczos Barna.

Barna spunea la începutul lunii ianuarie 2025 că ANAF, alături de organele judiciare, investighează modul în care Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la scrutinul anulat din 24 noiembrie, și-a finanțat campania electorală.

Georgescu a susținut public, în numeroase rânduri, că a fost ajutat de „voluntari”, iar campania nu l-a costat nimic.

Fostul ministru de Finanțe a transmis că investigația făcută de ANAF împreună cu organele judiciare a urmărit modalitatea și fluxurile de bani care au ajuns la Georgescu din diferite surse.

În 10 decembrie 2024, Direcţia Antifraudă anunţa verificări „în baza unor analize de risc”, în urma sesizării primite de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în legătură cu „aspectele fiscale privind promovarea” candidatului Călin Georgescu, conform News.ro.

La finalul lunii noiembrie 2024, fostul președinte AEP, Toni Greblă, a anunţat că a sesizat Parchetul, Poliţia şi ANAF despre posibile încălcări ale legislaţiei electorale, în timpul campaniei electorale pentru candidatul Călin Georgescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

