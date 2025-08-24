Fondul suveran al Norvegiei, în centrul campaniei electorale din cauza investiţiilor în Israel

Investiţiile Fondului Suveran al Norvegiei în companii israeliene au devenit un subiect major în campania electorală înaintea alegerilor din 8 septembrie, declanşând o dezbatere publică intensă privind modul în care cel mai mare fond suveran din lume gestionează activele, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Partidele de dreapta, care ar putea obţine o majoritate fragilă în parlament, susţin menţinerea actualei politici de investiţii, în timp ce partidele de stânga cer retragerea completă a fondului din companiile implicate în ceea ce numesc ”războiul ilegal al Israelului în Gaza”.

Partidul Socialist de Stânga a anunţat că va sprijini un viitor guvern laburist doar dacă acesta acceptă dezinvestirea totală.

Directorul fondului, Nicolai Tangen, a descris situaţia drept ”cea mai gravă criză” din cariera sa, avertizând că este vorba despre încrederea publică în administrarea celor 2.000 de miliarde de dolari pe care fondul îi gestionează.

În ultimele luni, fondul a vândut participaţii la 23 de companii israeliene, dar mai deţine încă investiţii evaluate la 19 miliarde de coroane (aproximativ 1,85 miliarde de dolari). Noi dezinvestiri sunt aşteptate, a confirmat ministrul de finanţe Jens Stoltenberg.

Dezbaterea pune presiune pe guvernul laburist, care se confruntă cu critici atât din partea opoziţiei, cât şi din interiorul coaliţiei.

Fondul suveran, care investeşte veniturile din petrol şi gaze în aproape 9.000 de companii la nivel global, urmează reguli etice stricte din 2004, ce interzic finanţarea firmelor implicate în încălcări grave ale drepturilor omului.