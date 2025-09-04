Chișinăul a rămas, temporar, fără primar / Ion Ceban și-a suspendat atribuțiile de edil pentru a se concentra pe campania electorală

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală, potrivit Rador Radio România.

Anunțul a fost făcut de edil în cadrul unei conferințe de presă.

Blocul Alternativa merge la alegerile Parlamentare cu 103 candidați.

Cap de listă este primarul capitalei Ion Ceban, lider MAN, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, lider PDCM, Marc Tkaciuc și Gaik Vartanean. Cine urmează vedeți mai jos.

La Uninterviu pentru UNIMEDIA, Ion Ceban a lăsat să se înțeleagă faptul că el va deschide lista blocului.

Anterior, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că nu îl interesează mandatul de deputat. „Am un contract cu municipalitatea, cu locuitorii capitalei. Am multe proiecte pe care vreau să le duc la bun sfârșit”, a menționat edilul, într-un filmuleț pe Facebook.

Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Mark Tkaciuk au anunțat pe data de 31 ianuarie, într-o conferință de presă, crearea blocului politic „Alternativa”. „Lăsând la o parte ambițiile politice, am decis să ne unim forțele, în speranța de a furniza rezultate pentru cetățenii R. Moldova, de aici sau de peste hotare și știm sigur că acest lucru poate fi făcut. Este o nevoie urgentă să scoatem țara din criză, să salvăm R. Moldova și să o îndreptăm pe calea creării. Credem că a venit timpul ca R. Moldova să fie guvernată profesionist”, a declarat Ion Ceban.

În context, fostul premier Ion Chicu, liderul PDCM, a declarat că Republica Moldova „este a celor care contribuie la bugetul public național – agenții economici, persoanele fizice, diaspora”. „Ei sunt boss-ul, nu Recean, nu Grosu”, a spus Chicu, în cadrul conferinței la care primarul capitalei, liderul MAN, a anunțat crearea „blocului politic Alternativa”.