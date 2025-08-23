UPDATE Întâlnire între premierul Ilie Bolojan și preşedintele Maia Sandu, la Chişinău

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a fost primit, sâmbătă, 23 august, la Chişinău, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Ora 17.30 Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces. Prim-ministrul a subliniat că determinarea președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor.

România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene.

Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană.

Știrea inițială

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită în Republica Moldova. În cursul dimineţii a avut o întrevedere cu omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău, după ce, anterior, cei doi premieri au făcut şi un scurt tur al vămii Albiţa şi au vizitat punctele de lucru.

Ulterior, şefii celor două guverne au fost prezenţi la Festivalul Tezaur Naţional 2025, în satul Horeşti, raionul Ialoveni, după care s-a întâlnit cu cetăţenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cadrul unei conferinţe de presă comune, susţinută alături de Dorin Recean, premierul Ilie Bolojan a declarat că în ultimii 35 de ani gardul de sârmă ghimpată dintre România şi Republica Moldova a fost transformat într-un spaţiu al speranţei, prieteniei şi solidarităţii.

„Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeaşi vatră, suntem din acelaşi sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Astăzi, firme moldoveneşti sunt prezente în România şi firme româneşti investesc în Republica Moldova”, a spus Bolojan.

Dorin Recean a apreciat că relaţiile bilaterale dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat „la cel mai frăţesc nivel” de când Nicuşor Dan a devenit preşedinte, iar Ilie Bolojan premier.

„Cu Ilie Bolojan prim-ministru, cu Nicuşor Dan preşedinte, relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat cred că la cel mai frăţesc nivel. În ultimii ani ne-am susţinut reciproc în faţa greutăţilor, în faţa interferenţei unor forţe străine în alegerile noastre. Dar am şi celebrat, în aceeaşi bucurie, succesele fiecăruia. Când pe podiumurile internaţionale urcă Moldova sau România, când la fotbal câştigă Moldova sau România, trăim aceeaşi emoţie de mândrie şi de bucurie”, a spus el.