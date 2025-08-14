Îndrăzneț, strălucitor, albastru: Cum „Luminous Blue”, culoarea anului 2027, stabilește un nou standard pentru activările de brand

Atunci când mărcile folosesc Culoarea Anului 2027, Luminous Blue, în instalațiile lor fizice, nu vorbim doar de pereți pictați, ci de stări de spirit evocate. Există ceva magnetic în preluarea totală a spațiului de către o nuanță saturată și vibrantă, iar albastrul intens ales de WGSN drept culoarea anului 2027 o dovedește spectaculos. Descris ca „misterios și excentric deopotrivă”, acest albastru profund devine un far pentru brandurile suficient de curajoase să folosească nuanța ca instrument de storytelling senzorial. Versatil și intens, Luminous Blue se impune ca o ancoră pentru experiențe de brand, acolo unde emoția, inovația și funcționalitatea se întâlnesc, relatează Fashion United.

Clare Smith, strateg de culoare la WGSN, îl numește o tonalitate cu atracție universală, care reflectă tema anului 2027: interconectarea polarităților. Nu este doar o culoare frumoasă, ci un concept întruchipat. Nuanța surprinde tensiunea dintre practic și ludic, seriozitate și spiritualitate, știință și emoție. Folosită în instalații fizice, culoarea nu creează doar decor, ci induce o stare de spirit, un mindset, un moment cultural.

Exemplul IKEA cu pop-up-ul Hus of Frukta de pe Oxford Street, Londra, a transformat spațiul într-un peisaj saturat în albastru, un omagiu imersiv adus celebrului lor sac de cumpărături, amplificat la scară teatrală. Rezultatul a fost mai mult decât un experiment vizual – o experiență totală, unde culoarea dicta ritmul, emoția și interacțiunea senzorială.

Același mecanism funcționează și în zona de lux. Preluarea Harrods de către Burberry, în tonul lor Knight Blue, a arătat cum o nuanță intensă poate transmite atât putere tăcută, cât și rafinament. Tiffany & Co., prin pop-up-ul parizian semnat OMA, a folosit un albastru prețios, reflectând strălucirea diamantelor prin accente contemporane și atemporale.

Și industria beauty a integrat acest trend. La Prairie și-a învăluit spațiile în lumini albastre futuriste, subliniind inovația și puritatea. Yves Saint Laurent, prin oaza sa de vară din aeroportul Charles de Gaulle, a transformat albastrul într-un refugiu creativ și calm în mijlocul aglomerației, demonstrând că o culoare puternică poate fi și liniștitoare.

Forța lui Luminous Blue constă în depășirea esteticii simple: devine un vehicul pentru conexiune emoțională. Culoarea activează memoria și starea de spirit într-un mod pe care digitalul abia îl poate sugera. Creează interacțiune, invită la fotografii memorabile și construiește un limbaj vizual distinct, care se trăiește, nu doar se privește.

Privind spre viitor, acest albastru strălucitor se anunță esențial. Într-o epocă în care retailul fizic trebuie să lupte mai mult ca oricând pentru atenția consumatorilor, culoarea oferă o soluție clară: captivează, conectează și convertește.