Incendiul de lângă stațiunea spaniolă Tarifa, de unde au fost evacuați mii de turiști, a fost stabilizat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Incendiul care a izbucnit marţi într-o pădure din apropierea staţiunii costiere Tarifa, în extremitatea sudică a Spaniei, şi care a dus la evacuarea a mii de turişti, a fost stabilizat, au anunţat autorităţile miercuri seară, precizând că turiştii nevoiţi să părăsească zona se pot întoarce, transmite AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incendiul este în prezent „stabilizat”, a declarat pe reţeaua X ministrul de Interne din regiunea Andaluzia, Antonio Sanz, adăugând că ‘întoarcerea tuturor evacuaţilor (a fost) autorizată’.

Focul, izbucnit marţi după-amiază, nu a provocat victime, însă a condus la evacuarea a 1.550 de persoane din campinguri, hoteluri şi alte unităţi de cazare, precum şi a mii de autovehicule, majoritatea aparţinând celor veniţi să se bucure de plajele din regiune.

Potrivit televiziunii publice TVE, incendiul ar fi pornit de la o rulotă aflată în campingul din La Torre de la Pena, lângă o plajă, şi s-a răspândit rapid din cauza vânturilor puternice, frecvente în această regiune a Andaluziei şi în Strâmtoarea Gibraltar, zone populare în rândul surferilor.

Incendiul nu a afectat centrul Tarifa, oraş cu aproximativ 19.000 de locuitori din provincia Cadiz, a cărui populaţie creşte vara odată cu sosirea turiştilor. Localitatea este situată la vest de locul în care a izbucnit incendiul, iar vântul bătea în direcţia opusă.

Spania se confruntă cu un val de căldură intens în această săptămână, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius în multe zone, dar şi cu un „risc foarte mare de incendii forestiere, în mare parte a ţării”, după cum a avertizat din nou, miercuri, Agenţia de Protecţie Civilă.