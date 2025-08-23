Șefa Protecţiei Civile din Spania: Incendiile „se apropie” de sfârșit / Sute de persoane şi numeroase sate sunt încă evacuate din cauza ameninţării incendiilor

Sfârşitul incendiilor care au devastat Spania în ultimele două săptămâni, provocând patru victime şi distrugând sute de mii de hectare, „se apropie”, a declarat sâmbătă directorul general al Protecţiei Civile la televiziunea publică TVE, transmite News.ro.

„Nu mai rămâne mult şi sfârşitul se apropie”, a estimat Virginia Barcones. Este vorba de incendii foarte „înşelătoare” şi „trebuie să facem un ultim efort pentru a pune capăt acestei situaţii teribile”, a adăugat ea totuşi. „Sentimentul general este acela al unei îmbunătăţiri, al unei evoluţii favorabile, că ce era mai rău a trecut”, a insistat ea.

Cu toate acestea, potrivit acesteia, „rămân 18 incendii de vegetaţie active, dintre care 17 se află în „situaţie operaţională 2”, ceea ce înseamnă că reprezintă un pericol pentru persoane şi locuinţe. Incendiul din Igüeña, în regiunea Castilia şi León (nord-vest), este „deosebit de” îngrijorător, a adăugat ea.

Sute de persoane şi numeroase sate sunt încă evacuate din cauza ameninţării incendiilor, dar mulţi locuitori au putut să se întoarcă la casele lor în ultimele 24 de ore.

Aceste incendii majore au afectat în special jumătatea vestică a ţării, regiunile Galicia, Castilia şi León şi Extremadura. Ele au început în mijlocul unui valuri de căldură care a durat 16 zile, cu temperaturi de 40 °C în toată ţara şi chiar de 45 °C în mai multe regiuni din sud.

Odată cu sfârşitul acestei valuri, umiditatea mai ridicată şi vânturile mai slabe, „condiţiile sunt mai favorabile” pentru stingerea incendiilor, a menţionat Virginia Barcones.

Printre ţările care au trimis echipe pentru a ajuta la stingerea incendiilor se află şi România.