„În epoca lui Senna și Prost aveai cinci piloți de valoarea lui Verstappen în fiecare sezon”, transmite un fost campion din F1

Max Verstappen (27 de ani) este un super campion, dar nu poate fi considerat mai bun decât alți piloți legendari care au scris istorie în Formula 1, este de părere Jacques Villeneuve.

Jacques Villeneuve spune că Verstappen nu este mai bun decât piloți legendari precum Ayrton Senna sau Alain Prost

Fost campion al lumii în sezonul 1997 al Marelui Circ, Villeneuve oferă o altfel de perspectivă asupra dominației lui Verstappen din F1.

Canadianul laudă clasa lui Max, dar spune că nu poate fi considerat mai bun decât Senna, Prost sau alți mari campioni din F1.

Într-un interviu pentru RacingNews365, Jacques face o comparație interesantă între piloții prezentului și cei din epoca marilor Senna și Prost.

„Un pilot mediu de azi pare acceptabil”, spune Villeneuve, în vârstă de 54 de ani.

În anii ’80 și ’90, un pilot mediu era la două secunde în spatele celor mai buni, în timp ce în prezent el se găsește la doar o jumătate de secundă în urmă.

„Acum, un șofer mediu va fi cu o jumătate de secundă (n.r. în urmă). Bine, este acceptabil, dar înainte diferența era uriașă”, a explicat fostul pilot canadian.

De unde vine totuși această micșorare a decalajului dintre piloții de vârf și cei de mijloc?

Villeneuve explică și acest aspect interesant: monoposturile din prezent sunt mai stabile și mai previzibile, ceea ce face ca nivelul „acceptabil” al piloților să poată fi mult mai ușor de atins.

„Acum (n.r. în Formula 1 a prezentului) îl ai doar pe Max, așa că terenul de joc este diferit. Sunt mulți piloți buni, dar nu mai există acel grup de piloți extrem de buni care să se dueleze între ei an de an”, subliniază Villeneuve.

Canadianul scoate în evidență faptul că în era Senna – Prost existau cinci piloți de talia lui Verstappen într-un singur sezon competițional. Spre deosebire, astăzi Max domină categoric (a câștigat ultimele patru sezoane consecutive din Marele Circ).

„Dacă te uiți la trecut, în epoca lui Ayrton Senna și Alain Prost aveai cinci piloți ca Max în fiecare an.

Max nu este mai bun decât cei foarte buni din trecut. El este singur acum, așa că iese în evidență. El face diferența. Este un pilot fantastic și nu mai sunt mulți ca el”, concluzionează Villeneuve.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

