Sauber, obligată să își schimbe numele cu ocazia MP al Olandei de…

Circuit de Formula 1 cu monosturile prezente pe linia de start.
Formula 1 / Sursa foto: captură video

Sauber, obligată să își schimbe numele cu ocazia MP al Olandei de Formula 1

Sportz21 Aug 0 comentarii

Stake F1 Team Kick Sauber nu va putea concura la Marele Premiu al Olandei (de la finalul acestei luni) sub numele său complet. Motivul este unul clar: din cauza legislației locale, sponsorul principal (compania de pariuri online Stake) trebuie să dispară temporar din titulatură.

Kick Sauber nu va putea folosi numele Stake cu ocazia MP al Olandei

Olanda a înăsprit începând de la 1 ianuarie regulile privind promovarea companiilor de gambling, iar acest lucru va putea fi observat și cu ocazia Marelui Premiu de la Zandvoort de pe 31 august.

Astfel, publicitatea făcută companiilor de gambling este interzisă în timpul evenimentelor sportive, iar Formula 1 nu va face excepție.

Numele companiei Stake este în mod normal vizibil pe monoposturi, dar și pe echipamentele pe care le poartă piloții Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto.

În Olanda acest lucru nu se va mai întâmpla, iar echipa va fi înscrisă cu numele Kick Sauber.

Situația în sine nu reprezintă o premieră pentru lumea Formulei 1. Echipa elvețiană s-a mai confruntat cu această problemă și în Belgia, țară unde există reguli similare (echipa a fost nevoită să renunțe la numele Stake), informează gpblog.com.

Clasamentul piloților la pauza de vară

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2. Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

