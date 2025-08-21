Lacrimi în garajul RedBull – Partea nevăzută a campionului Verstappen

Bradley Scanes, fostul antrenor personal și fizioterapeut al lui Max Verstappen, a povestit un moment emoționant petrecut în garajul celor de la RedBull Racing. După patru sezoane de colaborare strânsă în Formula 1, cei doi s-au despărțit, iar lacrimile nu au lipsit din peisaj.

Bradley a fost un personaj foarte important în evoluția profesională a campionului care este astăzi Max Verstappen.

După patru ani încununați de succes, britanicul a luat decizia de a părăsi echipa lui Verstappen, iar momentul separării a fost unul plin de emoție.

Verstappen și-a arătat latura vulnerabilă, iar discuția de adio s-a lăsat și cu lacrimi.

După sezonul 2023 al Formulei 1, britanicul Scanes a așteptat câteva curse pentru a-l anunța pe Verstappen că nu vor mai colabora.

Olandezul cucerise al treilea titlu mondial consecutiv, iar vestea l-a făcut pe Max să plângă.

„Asta a fost, și am decis doar să avem un sfârșit de an bun și să rămânem prieteni, ceea ce încă suntem. Așa că da, a fost greu (n.r. să se despartă de Verstappen)”, a explicat Scanes.

„I-am putut vedea imediat schimbarea comportamentului. Cred că se cam aștepta la ce va urma.

Este probabil una dintre primele dăți când l-am văzut așa”, a mărturisit Scanes, amintind cum Max, obișnuit să fie mereu concentrat și stăpân pe emoții, a lăsat să-i scape o urmă de vulnerabilitate.

„Și da, au fost lacrimi, cu siguranță. De la amândoi. Ei bine, nu lacrimi mari, dar ceva lacrimi”, a adăugat fostul antrenor, descriind momentul în care și-au luat rămas bun în garaj, la Abu Dhabi.

„Suntem pe grilă, ne pregătim așa cum am face în mod normal. Îi dau casca, iar el își pune casca. Îi dau mănușile.

Ne-am strâns mâinile normal, știi tu. Se întoarce să se urce în mașină. Și se întoarce, vine și mă îmbrățișează. Chiar înainte de a se urca în mașină”, descrie Bradley Scanes momentul despărțirii de Max Verstappen pentru podcastul High Performance.

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

