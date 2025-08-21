RedBull transferă doi piloți de mare perspectivă: „Viitori campioni în F1”

RedBull Racing a anunțat că a transferat la academia de juniori două tinere talente: elvețianca Chiara Battig și italo-argentinianul Mattia Colnaghi, transmite racingnews365.com.

Echipa cu sediul în Milton Keynes este de altfel recunoscută pentru faptul că investește în tinerele talente care pot deveni următoarele staruri ale Formulei 1.

Academia de juniori a RedBull Racing a fost mereu o pepinieră de campioni, exemplele cele mai elocvente în acest sens fiind Sebastian Vettel și Max Verstappen.

Chiara Battig are doar 15 ani și va face un pas important de la karting la Formula 4.

„Înseamnă mult pentru mine să fiu un pilot junior Red Bull”, a declarat Battig.

„Este prima dată când mă aflu într-o mașină cu un singur loc, ne-am adaptat foarte bine și sunt fericită pentru asta.

Scopul meu final este să ajung în Formula 1 și să devin campioană mondială. Sper să inspir tinere femei din karting să facă aceeași călătorie pe care o fac eu acum”, a precizat Chiara.

„Aceasta a fost prima dată când Chiara a condus o mașină de formulă, venind direct de la karting, iar performanța ei a fost foarte bună. Viteza pe care a arătat-o înseamnă că ne așteptăm la un sezon reușit”, a atras atenția Helmut Marko, consilierul de motorsport al RedBull Racing.

De cealaltă parte, Mattia Colnaghi este deja un nume de urmărit: la doar 17 ani, italo-argentinianul are deja în CV șase victorii în F4 și un titlu cucerit încă de la sezonul de debut.

În prezent, Mattia este lider în ierarhia Eurocup-3, iar în 2026 va face pasul spre FIA Formula 3, unde va concura pentru MP Motorsport, transmite sursa citată.

„A fi selectat ca pilot junior Red Bull înseamnă oportunitatea și calea de a ajunge acolo unde vreau să fiu.

Câștigarea titlului F4 spaniol anul trecut ca începător a fost o realizare cheie pentru mine, la fel ca și alăturarea la echipa de juniori RedBull, dar trebuie să rămân cu picioarele pe pământ, acest lucru este foarte important pentru mine”, a declarat Colnaghi.

Pentru amândoi, visul este unul comun: Formula 1 și titlul mondial sub culorile RedBull, Max Verstappen fiind idolul de urmat.

