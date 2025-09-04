Îmbrăcămintea își revine la final de august, după ce canicula a frânat vânzările de vară
Piața de îmbrăcăminte din Franța și-a recăpătat dinamismul la sfârșitul lunii august, impulsionată de scăderea temperaturilor și de apropierea începutului de an școlar, după o vară puternic afectată de caniculă, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Alliance du commerce, scrie Fashion United.
Activitatea a fost aproape stagnantă în iulie și august, cu o creștere de doar +0,1% față de 2024, arată panelul Retail Int. pentru Alliance du commerce – care reunește peste 70 de branduri de modă și peste 10.000 de magazine din Franța. „După un prim semestru încurajator, mărcile de modă au înregistrat o vară contrastantă”, a declarat Yohann Petiot, directorul general al organizației, citat în comunicat.
Acesta precizează că „soldările de vară din iulie au fost dezamăgitoare, în timp ce canicula a afectat puternic activitatea din august, încetinind vânzările colecțiilor noi”. Totuși, situația s-a schimbat „clar de la mijlocul lui august, datorită vremii mai răcoroase și pregătirilor pentru începutul de an școlar”.
Datele panelului arată că, în iulie, vânzările în magazine au scăzut cu -2,3%, dar în august au crescut cu +3% față de anul anterior.
„În ciuda unui debut dificil, în special din cauza caniculei (-7% în a doua săptămână din august), luna a cunoscut un reviriment puternic începând cu a doua parte, și mai ales în ultima săptămână (+13%), datorită temperaturilor mai scăzute și achizițiilor pentru echipamente de sezon intermediar”, precizează comunicatul.
Parisul a înregistrat rezultate foarte bune în iulie-august, cu o creștere de +9%, după un recul de -10% în 2024, beneficiind de un „efect de recuperare” după scăderea activității cauzată anul trecut de Jocurile Olimpice.
Pentru lunile următoare, Yohann Petiot subliniază importanța de a „nu slăbi consumul gospodăriilor” și face apel la „responsabilitatea actorilor politici pentru a menține această revenire a încrederii”. El consideră de asemenea „imperativ să se continue cu fermitate lupta împotriva concurenței neloiale din partea platformelor asiatice”, întrucât „prezența acestora pe piața franceză este în creștere și reprezintă o amenințare serioasă pentru viabilitatea comerțului local”.
Legea anti-fast-fashion, care vizează în special giganții chinezi Shein și Temu, a fost deja adoptată în Adunarea Națională și apoi în Senat, urmând să fie supusă unei comisii mixte (CMP) pentru acordul final între deputați și senatori.
