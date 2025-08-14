Ilie Bolojan, desemnat vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu

Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost desemnat joi vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu, potrivit unui decret semnat de președintele Nicușor Dan.

Postul de vicepremier este vacant de la sfârșitul lunii iulie, când Dragoș Anastasiu a demisionat din funcție în urma unei controverse privind dosarul în care a recunoscut că a dat mită timp de 8 ani unei inspectoare ANAF pentru a beneficia de controale mai blânde.

DNA susțne că a avut calitate de martor-denunțător în dosar, în timp ce premierul susține că a avut doar calitate de martor.

DNA a explicat într-un comunicat modul în care vicepremierul Dragoș Anastasiu a dobândit calitatea de martor – denunțător în februarie 2018, în calitate de reprezentant al firmei Eurolines, după ce s-ar fi prezentat împreună cu asociatul său la sediul DNA cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei.

Cei doi ar fi fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz și ar fi primit calitatea de martori – denunțători.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca „formă de protecție” pentru una dintre firmele sale.

Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicată de Realitatea Plus.