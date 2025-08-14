Hotelurile din Bulgaria au început vara 2025 cu venituri record, deși multe au renunțat la all-inclusive din cauza prețului alimentelor

Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador.

În decurs de un an, veniturile din înnoptări au crescut cu 26%. Din suma totală pentru iunie 2025, 243,1 milioane de leva au provenit de la turiști străini, iar 97,6 milioane de leva – de la cetățeni bulgari.

După cum a scris Economic.bg, industria hotelieră a început anul cu un sezon de schi puternic și venituri record. Această tendință continuă, iar motivele din spate sunt complexe.

Pe de o parte, un factor important este creșterea prețurilor pentru cazare, deși tot mai multe oferte includ doar micul dejun sau mic dejun și cină. În ultimii ani, unii jucători din industrie au renunțat la all-inclusive din cauza creșterii prețurilor la alimente.

Cota de TVA restabilită la 20%, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2025, a contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor. Vă reamintim că, în ultimii ani, industria a fost una dintre cele care au beneficiat de o cotă de TVA mai mică de 9% – o măsură introdusă pentru a ajuta sectorul să se redreseze după consecințele pandemiei de Covid-19. Chiar și după sfârșitul pandemiei, însă, industria HoReCa a continuat să beneficieze de un impozit mai mic până când acesta a revenit la nivelul de 20% la începutul anului curent.

Un factor distinct este faptul că 2019 nu mai este un an bun pentru comparație, după ce Bulgaria a raportat un număr record de turiști străini în 2024 – peste 10 milioane de persoane – depășind nivelurile de dinainte de pandemie.

Numărul total de înnoptări realizate în iunie a fost de 3,8 milioane, cu 8,4% mai mult decât cu un an mai devreme. Cetățenii străini au înregistrat 2,6 milioane de înnoptări, în timp ce bulgarii au avut 1,2 milioane.

79,1% din numărul total de înnoptări ale străinilor și 45,9% ale bulgarilor au fost în unități de cazare de 4 și 5 stele. 14,3% din înnoptările străinilor și 23,4% ale bulgarilor au fost realizate în unități de cazare de 3 stele, în timp ce în unități de cazare de 1 și 2 stele acestea au reprezentat 6,6%, respectiv 30,7%.

Cu toate acestea, se constată că, în ciuda veniturilor record, gradul total de ocupare a paturilor este sub 50%.

În iunie, gradul de ocupare a paturilor a fost de aproximativ 40% și a crescut cu 0,8 puncte procentuale pe an. Rezultatul a fost obținut de 3.369 de unități cu 10 sau mai multe paturi, inclusiv hoteluri, moteluri, campinguri, cabane și alte locuri de cazare pe termen scurt. Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, numărul de locuri de cazare a crescut cu 2,2%, iar numărul de paturi din acestea – cu 3,6%.

Cel mai mare grad de ocupare a paturilor se înregistrează în unitățile de cazare de 4 și 5 stele – 51,6%, urmate de cele de 3 stele – 32,2%, iar pe ultimele locuri se află unitățile de cazare de 1 și 2 stele – 21,3%.

Piețele tradițional puternice pentru Bulgaria sunt Macedonia de Nord, România, Germania și Regatul Unit, în cea din urmă fiind raportată o creștere. Se observă, de asemenea, o îmbunătățire a vizitelor turiștilor israelieni.

Interesul este foarte mare. Schimbările climatice și căldura de acolo determină grupuri mari de turiști, bine familiarizați cu produsul turistic bulgar, să călătorească aici”, a declarat Rumen Draganov, directorul Institutului pentru Analiză și Evaluare în Turism, într-un comentariu pentru Economic.bg.

Înainte de începerea sezonului estival, Dimitrina Goranova, vicepreședinta Asociației Turoperatorilor și Agenților de Turism din Bulgaria, a făcut o predicție similară, conform căreia, dacă va exista o creștere a turismului în această vară, ea va proveni de pe principalele piețe tradiționale, dar piața israeliană „revine și este destul de semnificativă pentru sezonul estival”.

