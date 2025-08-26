Hamilton, cel mai dur avertisment primit în carieră – Trecerea de la erou la o persoană vulnerabilă: „Nimeni nu este Superman”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton, cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, traversează cel mai greu moment al carierei: campania sa de la Ferrari s-a transformat într-un șir de frustrări. „Este trist când auzi un sportiv cu un palmares extraordinar îndoindu-se atât de mult de el însuși”, a spus fostul pilot Anthony Davidson, analizând situația prin care trece multiplul campion mondial.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trecerea la Ferrari a fost primită cu urale de fanii Scuderiei care au început imediat să viseze la cel de-al optulea titlu mondial al lui Lewis.

Realitatea de pe circuite a fost însă alta: după 14 Mari Premii disputate în 2025, Hamilton nu a urcat vreodată pe podium, iar adaptarea la Ferrari s-a transformat într-un coșmar neașteptat.

Mai mult decât atât, după calificările contând pentru Marele Premiu al Ungariei, Lewis a spus că „este inutil” și că Ferrari „ar trebui să-i caute un înlocuitor.”

Chestionat pe marginea subiectului neadaptării lui Hamilton la monopostul SF-25 al Scuderiei, fostul pilot Anthony Davidson spune că lucrurile sunt triste.

„Este trist când auzi un sportiv cu un palmares extraordinar îndoindu-se atât de mult de el însuși” – Anthony Davidson, analizând situația prin care trece Hamilton.

„Nimic nu durează pentru totdeauna”

Davidson a tras un semnal de alarmă dureros atât pentru Hamilton, cât și pentru Ferrari.

„Mă doare să trebuiască să menționez numele lui Lewis Hamilton aici. Incredibil, de fapt, că ar trebui să spun asta într-o analiză.

Dar am auzit la Budapesta tot ce a spus despre el însuși. Nimeni nu este un superman, toată lumea este vulnerabilă și fragilă. Nimic nu durează pentru totdeauna” spune Davidson pentru Formula 1 Magazine, conform racingnews365.com.

Mai departe de atât, analistul britanic a comparat situația neplăcută pe care o traversează Hamilton cu cea în care s-a găsit legendarul Valentino Rossi atunci când a făcut trecerea de la Yamaha la Ducati.

Davidson subliniază că imaginea sa de campion invincibil este zguduită de aventura de la Ferrari. În plus, neîncrederea lui Lewis poate afecta moralul întregii echipe de la Maranello.

Zandvoort, MP al Olandei, prima bornă decisivă

Adaptarea la monopostul Ferrari este mult mai complicată decât părea inițial.

Acest lucru este recunoscut chiar și de Fred Vasseur, șeful echipei de Formula 1. După 12 ani încununați de succes la Mercedes, Lewis descoperă că SF-25 are nevoie de un alt stil de pilotaj, unul pe care nu-l stăpânește deocamdată.

Care este principala deosebire între stilul de pilotaj al lui Lewis și monopostul Ferrari? Introduse în 2022, monoposturile cu efect de sol favorizează virajele în „U”, cele cu viteză mare menținută în curbă. De cealaltă parte, Hamilton excelează în virajele de tip „V”: cele cu frânări târzii și ieșiri explozive. De aici rezultă un conflict între instinctele sale (stilul său de pilotaj) și cerințele lui SF-25. Prima ocazie pentru pilotul britanic este Grand Prix-ul de la Zandvoort, de pe 31 august. Formula 1 revine după pauza de vară, iar Lewis are nevoie de o prestație bună care să-i dea încredere în propriile forțe, dar și în echipă și monopost. Ajuns la 40 de ani, Hamilton nu mai are timpul de partea sa, iar sezonul 2026 pare ultima șansă de a mai bifa ceva notabil în carieră. Cele 10 curse rămase din 2025 nu sunt doar despre prezent, ci și despre viitor. Are nevoie să se adapteze cât mai repede la monopostul Ferrari pentru a putea spera la un 2026 care să-l ducă acolo unde fanii Scuderiei visează. Ultima parte din acest an poate fi văzută ca un test final al carierei pentru cel care deține șapte titluri mondiale (un record pe care-l împarte cu Michael Schumacher).

Clasamentul piloților la pauza de vară

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1