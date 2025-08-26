Evoluția dezamăgitoare a lui Hamilton la Ferrari, văzută prin ochii coechipierului Leclerc
14 Mari Premii au trecut din sezonul 2025 al Formulei 1, iar Lewis Hamilton nu a bifat vreo prezență pe podium alături de Ferrari, noua sa echipă. Charles Leclerc, coechipierul pilotului britanic, îndeamnă la calm și le cere fanilor Ferrari să aibă răbdare cu multiplul campion mondial din Marele Circ.
Charles Leclerc le cere fanilor Ferrari să aibă răbdare cu Hamilton
Transferul lui Lewis la Ferrari a ținut capul de afiș o perioadă bună în lumea Formulei 1. Rezultatele au întârziat să apară, iar fanii și-au cam pierdut răbdarea.
De cealaltă parte, Charles Leclerc a confirmat statutul de pilot numărul unu în cadrul Scuderiei, monegascul conducând cu 10-4 în calificări și cu 11-2 în curse față de coechipierul Hamilton.
Cu toate acestea, Charles refuză să transforme aceste rezultate într-o muniție împotriva lui Hamilton.
„Nu am avut prea multe așteptări pentru că nu știam”, a explicat Leclerc atunci când a fost întrebat dacă se gândea că va fi în fața lui Hamilton în ierarhia din Formula 1.
„Ca pilot, urmărești datele altor piloți, dar există întotdeauna un semn de întrebare: când pierzi controlul într-un viraj, cât de mult vine de la pilot și cât de mult de la mașină?”, se întreabă Leclerc, citat de racingnews365.com.
Pilotul monegasc recunoaște că de-abia aștepta să-și măsoare forțele cu Lewis, dar în același timp atrage atenția că britanicul nu-și arată încă adevăratul potențial în cadrul Scuderiei.
„Am fost foarte curios să văd unde mă voi situa împotriva lui Lewis. Din nou, este încă foarte devreme și, de asemenea, nu ne luptăm pentru victorii și pole position-uri, ceea ce schimbă lucrurile pentru un pilot.
Pentru moment, singurul meu obiectiv este să încerc să aduc Ferrari înapoi în top. Sunt mulțumit de modul în care mă comport și trebuie doar să continui așa”, a mai spus Leclerc.
Cu toate că este la toate capitolele importante peste Hamilton, Charles nu vrea să judece evoluțiile coechipierului său.
„Este probabil prea devreme să judec, deoarece este o echipă nouă pentru Lewis și sunt sigur că încă înțelege și învață despre toate sistemele diferite (n.r. față de Mercedes)” – Charles Leclerc.
Zandvoort, MP al Olandei, prima bornă decisivă
Adaptarea la monopostul Ferrari este mult mai complicată decât părea inițial.
Acest lucru este recunoscut chiar și de Fred Vasseur, șeful echipei de Formula 1. După 12 ani încununați de succes la Mercedes, Lewis descoperă că SF-25 are nevoie de un alt stil de pilotaj, unul pe care nu-l stăpânește deocamdată.
Care este principala deosebire între stilul de pilotaj al lui Lewis și monopostul Ferrari?
Introduse în 2022, monoposturile cu efect de sol favorizează virajele în „U”, cele cu viteză mare menținută în curbă.
De cealaltă parte, Hamilton excelează în virajele de tip „V”: cele cu frânări târzii și ieșiri explozive.
De aici rezultă un conflict între instinctele sale (stilul său de pilotaj) și cerințele lui SF-25.
Prima ocazie pentru pilotul britanic este Grand Prix-ul de la Zandvoort, de pe 31 august. Formula 1 revine după pauza de vară, iar Lewis are nevoie de o prestație bună care să-i dea încredere în propriile forțe, dar și în echipă și monopost.
Ajuns la 40 de ani, Hamilton nu mai are timpul de partea sa, iar sezonul 2026 pare ultima șansă de a mai bifa ceva notabil în carieră.
Cele 10 curse rămase din 2025 nu sunt doar despre prezent, ci și despre viitor. Are nevoie să se adapteze cât mai repede la monopostul Ferrari pentru a putea spera la un 2026 care să-l ducă acolo unde fanii Scuderiei visează.
Clasamentul piloților la pauza de vară
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor la pauza de vară
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
