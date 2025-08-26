Evoluția dezamăgitoare a lui Hamilton la Ferrari, văzută prin ochii coechipierului Leclerc

14 Mari Premii au trecut din sezonul 2025 al Formulei 1, iar Lewis Hamilton nu a bifat vreo prezență pe podium alături de Ferrari, noua sa echipă. Charles Leclerc, coechipierul pilotului britanic, îndeamnă la calm și le cere fanilor Ferrari să aibă răbdare cu multiplul campion mondial din Marele Circ.

Charles Leclerc le cere fanilor Ferrari să aibă răbdare cu Hamilton

Transferul lui Lewis la Ferrari a ținut capul de afiș o perioadă bună în lumea Formulei 1. Rezultatele au întârziat să apară, iar fanii și-au cam pierdut răbdarea.

De cealaltă parte, Charles Leclerc a confirmat statutul de pilot numărul unu în cadrul Scuderiei, monegascul conducând cu 10-4 în calificări și cu 11-2 în curse față de coechipierul Hamilton.

Cu toate acestea, Charles refuză să transforme aceste rezultate într-o muniție împotriva lui Hamilton.

„Nu am avut prea multe așteptări pentru că nu știam”, a explicat Leclerc atunci când a fost întrebat dacă se gândea că va fi în fața lui Hamilton în ierarhia din Formula 1.

„Ca pilot, urmărești datele altor piloți, dar există întotdeauna un semn de întrebare: când pierzi controlul într-un viraj, cât de mult vine de la pilot și cât de mult de la mașină?”, se întreabă Leclerc, citat de racingnews365.com.

Pilotul monegasc recunoaște că de-abia aștepta să-și măsoare forțele cu Lewis, dar în același timp atrage atenția că britanicul nu-și arată încă adevăratul potențial în cadrul Scuderiei.

„Am fost foarte curios să văd unde mă voi situa împotriva lui Lewis. Din nou, este încă foarte devreme și, de asemenea, nu ne luptăm pentru victorii și pole position-uri, ceea ce schimbă lucrurile pentru un pilot.

Pentru moment, singurul meu obiectiv este să încerc să aduc Ferrari înapoi în top. Sunt mulțumit de modul în care mă comport și trebuie doar să continui așa”, a mai spus Leclerc.

Cu toate că este la toate capitolele importante peste Hamilton, Charles nu vrea să judece evoluțiile coechipierului său.

„Este probabil prea devreme să judec, deoarece este o echipă nouă pentru Lewis și sunt sigur că încă înțelege și învață despre toate sistemele diferite (n.r. față de Mercedes)” – Charles Leclerc.

Zandvoort, MP al Olandei, prima bornă decisivă

Adaptarea la monopostul Ferrari este mult mai complicată decât părea inițial.

Acest lucru este recunoscut chiar și de Fred Vasseur, șeful echipei de Formula 1. După 12 ani încununați de succes la Mercedes, Lewis descoperă că SF-25 are nevoie de un alt stil de pilotaj, unul pe care nu-l stăpânește deocamdată.