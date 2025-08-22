Grupări armate palestiniene prezente în tabere de refugiaţi în Liban încep un proces de predare a armamentului pe care-l deţin armatei libaneze, în cadrul unui acord de dezarmare între Beirut şi mişcarea palestiniană Fatah
Grupări armate palestiniene prezente în tabere de refugiaţi în Liban urmează să înceapă să predea armamentul pe care-l deţin autorităţilor, potrivit unui comitet libanezo-palestinian, o operaţiune salutată de către Statele Unite, desfăşurată în cadrul unei decizii a Guvernului libanez de a retrage armamentul grupărilor palestiniene prezente în ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”Ziua de astăzi (joi), marchează începutul primei faze a procesului predării armamentului în taberele palestiniene”, a anunţat joi într-un comunicat preşedintele Comisiei de Dialog Libanezo-Palestinian Ramez Damaschkieh.
Acest proces începe în tabăra Burj al-Barajneh, la Beirut, iar primul lot de armament urma să fie predat armatei libaneze, a anunţat el.
Emisarul american Tom Barrack a salutat joi măsurile luate de Liban în vederea lansării dezarmării facţiunilor acre operează în tabere de refugiaţi palestinieni în această ţară.
El a felicitat pe X Guvernul libanez şi mişcarea palestiniană Fatah pentru aceste ”Acrod de dezarmare voluntară în tabăre la Beirut”.
Tom Barrack salută o ”etapă istorică către unitate şi stabilitate”, în urma anunţului Comitetului libanezo-palestinian a lansării acestui proces joi, în baza acordului încheiat în mai.
