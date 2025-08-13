Grindeanu: Ministerul Finanțelor va derula analize de impact cu privire la triplarea impozitului pe marile averi, interzicerea înființării de noi firme de către asociați în insolvență și creșterea impozitării la 16% pe profitul din criptomonede



Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a convenit cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, realizarea unor analize de impact care să vizeze, printre altele, •suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi), majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt și interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență.

Președintele interimar al PSD s-a întâlnit miercuri ci ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta “situația finanțelor publice”. Grindeanu a salutat măsura care prevede “blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil”

Sorin Grindeanu spune că a convenit cu Nazare să se realizeze analize de impact cu privire la:

suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marilor averi)

majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt

creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede

creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă

termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență

interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență.

“Apreciez deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment.

Un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național Anghel Saligny. Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României.

Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a mai afirmat Grindeanu.