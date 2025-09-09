G4Media.ro
Festivitățile de Crăciun din Venezuela, țară aflată în criză profundă, încep și…

sursa foto: Facebook/ Nicolas Maduro

Festivitățile de Crăciun din Venezuela, țară aflată în criză profundă, încep și în acest an la 1 octombrie: „Cu bucurie, comerţ, activitate, cultură, cântece”, transmite președintele Maduro

Articole9 Sep • 181 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a anunţat luni că va devansa prin decret pentru data de 1 octombrie începutul festivităţilor de Crăciun, o practică obişnuită a lui, informează marţi AFP, transmite Agerpres.

„Vom aplica formula din alţi ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie”, a declarat Maduro în timpul programului său săptămânal televizat.

Nu este pentru prima dată când şeful statului socialist anunţă o astfel de decizie. Şi anul trecut el a devansat începutul festivităţilor de Crăciun pentru data de 1 octombrie, în plină criză politică legată de contestata sa realegere. El a mai devansat Crăciunul pentru lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 şi 2023.

Anul acesta, Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor, într-un moment în care SUA au desfăşurat nave de război în apropiere de apele teritoriale ale ţării în ceea ce administraţia preşedintelui american Donald Trump prezintă drept operaţiune antidrog. La rândul său, Caracasul vede în aceasta o tentativă de a răsturna regimul Maduro.

„Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerţ, activitate, cultură, cântece de Crăciun”, dansuri şi mâncăruri tradiţionale, a afirmat preşedintele venezuelean.

1 comentariu

  1. Maduro, un fel de cizmar al Venezuelei, soferul de autobuz al lui Chavez. Genul de „lider” care isi tine cetatenii in ignoranta si saracie pentru ca asa ii poate manevra mai usor.

