G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în…

Lewis Hamilton, în monopostul Ferrari / Sursa foto: captură video
Lewis Hamilton, în monopostul Ferrari / Sursa foto: captură video

F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în primul antrenament liber de la Monza

Sportz5 Sep 0 comentarii

Lewis Hamilton a stabilit timpul de referință în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza, în weekendul Marelui Premiu al Italiei. Spre bucuria fanilor Scuderiei, al doilea a fost Charles Leclerc, coechipierul lui Lewis.

Hamilton a oprit cronometrul la 1:20.117, după 19 tururi efectuate.

Leclerc a fost cu 0.169 secunde mai lent decât coechipierul său de la Ferrari, fiind al doilea. Carlos Sainz (Williams) a completat podiumul în FP1, în timp ce Max Verstappen (RedBull Racing) a fost al patrulea.

Sesiunea nu a fost una fantastică pentru McLaren, liderul la zi din cele două clasamente din F1: Lando Norris a fost al șaselea, cu o întârziere de 0.904 secunde față de Hamilton, în timp ce Alex Dunne (înlocuitorul lui Oscar Piastri în FP1) a avut la 16-lea timp (o întârziere de 1.489 secunde).

Monza, MP al Italiei, clasamentul din FP1

Programul Marelui Premiu din Italia, ediția din 2025

Vineri, 5 septembrie

  • Antrenamente 1 / Hamilton, cel mai rapid
  • Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 6 septembrie

  • Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct
  • Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 7 septembrie

  • Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Monza

  • Primul Grand Prix: 1950
  • Lungime circuit: 5.793 kilometri
  • Numărul de tururi: 53
  • Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)
  • Distanță totală: 306.72 kilometri
  • Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 275
3 Max Verstappen (RedBull) 205
4 George Russell (Mercedes) 184
5 Charles Leclerc (Ferrari) 151
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64
8 Alexander Albon (Williams) 64
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Oliver Bearman (Haas) 16
17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte
2 Ferrari 260
3 Mercedes 248
4 RedBull Racing 214
5 Williams 80
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 60
8 Kick Sauber 51
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.