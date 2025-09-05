F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în primul antrenament liber de la Monza

Lewis Hamilton a stabilit timpul de referință în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza, în weekendul Marelui Premiu al Italiei. Spre bucuria fanilor Scuderiei, al doilea a fost Charles Leclerc, coechipierul lui Lewis.

Hamilton a oprit cronometrul la 1:20.117, după 19 tururi efectuate.

Leclerc a fost cu 0.169 secunde mai lent decât coechipierul său de la Ferrari, fiind al doilea. Carlos Sainz (Williams) a completat podiumul în FP1, în timp ce Max Verstappen (RedBull Racing) a fost al patrulea.

Sesiunea nu a fost una fantastică pentru McLaren, liderul la zi din cele două clasamente din F1: Lando Norris a fost al șaselea, cu o întârziere de 0.904 secunde față de Hamilton, în timp ce Alex Dunne (înlocuitorul lui Oscar Piastri în FP1) a avut la 16-lea timp (o întârziere de 1.489 secunde).

Monza, MP al Italiei, clasamentul din FP1

Programul Marelui Premiu din Italia, ediția din 2025

Vineri, 5 septembrie

Antrenamente 1 / Hamilton, cel mai rapid

Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 6 septembrie

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 7 septembrie

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Monza

Primul Grand Prix: 1950

Lungime circuit: 5.793 kilometri

Numărul de tururi: 53

Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)

Distanță totală: 306.72 kilometri

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1