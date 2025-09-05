F1: Lewis Hamiton, cel mai rapid – Surpriză neplăcută pentru McLaren în primul antrenament liber de la Monza
Lewis Hamilton a stabilit timpul de referință în primul antrenament liber de pe circuitul de la Monza, în weekendul Marelui Premiu al Italiei. Spre bucuria fanilor Scuderiei, al doilea a fost Charles Leclerc, coechipierul lui Lewis.
Hamilton a oprit cronometrul la 1:20.117, după 19 tururi efectuate.
And Lewis Hamilton goes fastest 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NeqJg7Baas
— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
How’s this for a top three in FP1?!
🥇 Hamilton
🥈 Leclerc
🥉 Sainz#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmRyNi6DzG
— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
Leclerc a fost cu 0.169 secunde mai lent decât coechipierul său de la Ferrari, fiind al doilea. Carlos Sainz (Williams) a completat podiumul în FP1, în timp ce Max Verstappen (RedBull Racing) a fost al patrulea.
Sesiunea nu a fost una fantastică pentru McLaren, liderul la zi din cele două clasamente din F1: Lando Norris a fost al șaselea, cu o întârziere de 0.904 secunde față de Hamilton, în timp ce Alex Dunne (înlocuitorul lui Oscar Piastri în FP1) a avut la 16-lea timp (o întârziere de 1.489 secunde).
Monza, MP al Italiei, clasamentul din FP1
FP1 CLASSIFICATION
Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT
— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
🏁 FP1 RESULTS | #ItalianGP 🇮🇹
Lewis Hamilton – P1
Charles Leclerc – P2
FORZA FERRARI. pic.twitter.com/StYAPrS6DN
— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 5, 2025
Programul Marelui Premiu din Italia, ediția din 2025
Vineri, 5 septembrie
- Antrenamente 1 / Hamilton, cel mai rapid
- Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct
Sâmbătă, 6 septembrie
- Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct
- Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 7 septembrie
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Circuitul de la Monza
- Primul Grand Prix: 1950
- Lungime circuit: 5.793 kilometri
- Numărul de tururi: 53
- Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)
- Distanță totală: 306.72 kilometri
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)
Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton
Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda
1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 275
3 Max Verstappen (RedBull) 205
4 George Russell (Mercedes) 184
5 Charles Leclerc (Ferrari) 151
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64
8 Alexander Albon (Williams) 64
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Oliver Bearman (Haas) 16
17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0
Clasamentul constructorilor din Formula 1
1 McLaren 584 puncte
2 Ferrari 260
3 Mercedes 248
4 RedBull Racing 214
5 Williams 80
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 60
8 Kick Sauber 51
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.