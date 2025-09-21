Etapa de F1 de la Baku se dispută duminică – Cine transmite la tv cursa din Azerbaidjan

Duminică, de la ora 14:00 (ora României) va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. În calificări au fost surprize mari, iar din pole position va pleca Max Verstappen (RedBull).

Grand Prix-ul stradal de la Baku va începe la ora 14:00 și va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și pe aplicația Antena Play.

Carlos Sainz (Williams) și Liam Lawson (Racing Bulls) vor pleca în cursa de duminică de pe locurile doi, respectiv trei.

Kimi Antonelli (Mercedes) a avut al patrulea timp, italianul fiind urmat de coechipierul George Russell. De pe șase va pleca în cursă Yuki Tsunoda (RedBull), de pe șapte Lando Norris (McLaren), de pe opt Isack Hadjar (Racing Bulls), de pe nouă Oscar Piastri (McLaren), iar de pe zece Charles Leclerc (Ferrari).

Calificările de pe circuitul stradal de la Baku au fost unele pline de evenimente, mai multe accidente provocând șase steaguri roșii pe durata sesiunii de sâmbătă după amiază.

Sesiunea s-a prelungit mult peste cele 60 de minute alocate în mod normal.

Lider al ierarhiei mondiale, Oscar Piastri a comis o eroare pe finalul calificărilor, iar monopostul australianului s-a oprit în zid. Este prima greșeală majoră comisă de Piastri în acest sezon.

După ce le-a redat speranțele fanilor Ferrari cu cel mai bun timp în FP2 (antrenamentele cu numărul doi), Lewis Hamilton a dezamăgit în calificări și a fost eliminat în Q2. Lucrurile au stat la fel și pentru Fernando Alonso, dublu campion mondial.

Ziua neagă pentru Scuderie a fost completată de accidentul făcut de Charles Leclerc în Q3, iar monegascul va fi al zecelea pe grila de start de duminică.

Marele Premiu de la Baku, clasamentul calificărilor

Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

