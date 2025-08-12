Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J.Antoni la conducerea agenţiei de statistici privind piaţa muncii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump l-a numit luni pe E.J.Antoni, un economist din cadrul unui centru de reflecţie foarte conservator, la conducerea principalei agenţii de statistici economice a SUA, la aproape două săptămâni după ce a destituit-o pe fosta şefă a acestei agenţii care publicase cifre proaste ce arătau o degradare clară a pieţei muncii în SUA, informează marţi agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe 1 august, preşedintele american o acuzase fără dovezi pe Erika McEntarfer că manipulase cifrele pentru a umbri imaginea administraţiei Trump, cerând demisia ei „imediată”, un anunţ care a produs stupefacţie în rândul economiştilor şi i-a scandalizat pe opozanţi.

„Sunt bucuros să anunţ că îl numesc pe foarte reputatul economist E.J.Antoni în funcţia de comisar al Biroului de Statistici privind Ocuparea Forţei de Muncă (BLS)”, a anunţat Trump de reţeaua sa socială Truth Social.

„Economia noastră este înfloritoare şi E.J. va veghea ca cifrele publicate să fie ONESTE şi CORECTE”, a adăugat Trump, scriind, după cum obişnuieşte, cuvinte întregi cu majuscule.

Însărcinat cu probleme economice în cadrul Heritage Foundation, cunoscută pentru poziţiile sale foarte conservatoare, E.J.Antoni a publicat pe site-ul centrului de reflecţie mai multe articole favorabile politicii preşedintelui republican.

BLS revizuieşte în mod regulat, în creştere sau scădere, uneori considerabilă, datele privind piaţa muncii.

Ultima revizuire importantă, la începutul lui august, a revizuit în scădere cu 258.000 locurile de muncă existente în ultimele două luni.

Această rectificare a provocat furia lui Donald Trump, care a decis ulterior să o demită pe Erika McEntarfer, acuzată de asemenea, tot fără dovezi, că a „trucat” cifrele privind locurile de muncă pentru „a creşte şansele la victorie” a taberei democrate în cele mai recente alegeri prezidenţiale.