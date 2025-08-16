De ce tulburările de somn se înrăutățesc în weekend: specialiștii vorbesc despre „apneea socială”

Să te distrezi în weekend poate fi o cauză binecunoscută a mahmurelii, dar cercetătorii spun că poate agrava și o tulburare de somn frecventă, notează The Guardian.

Apneea obstructivă în somn (OSA) implică pauze complete de respirație sau reduceri parțiale ale fluxului de aer, care apar deoarece mușchii din spatele gâtului se relaxează, ceea ce determină îngustarea sau închiderea căilor respiratorii. Este mai frecventă la grupuri precum persoanele în vârstă și persoanele supraponderale sau obeze.

Acum, cercetătorii au descoperit că severitatea afecțiunii crește în weekend. Studiul nu poate demonstra cauza, dar sugerează că ar putea fi vorba de factori de stil de viață, cum ar fi creșterea consumului de alcool și tutun sau modificări ale tipului ori ale ritmului de somn – toate acestea putând crește riscul apariției afecțiunii. Ca urmare, fenomenul a fost numit „apnee socială”.

„Evident, oamenii tind să bea mai mult în weekend. Tind să fumeze mai mult în weekend dacă au acest obicei”, a declarat profesorul Danny Eckert, coautor al cercetării de la Flinders University din Australia, adăugând că, pe lângă posibilele efecte ale ritmurilor neregulate de somn, ar putea fi vorba și de faptul că oamenii sunt mai puțin predispuși să folosească dispozitive precum aparatele cu presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii (Cpap) pentru a gestiona afecțiunea în weekend.

Cercetătorii spun că, indiferent de cauză, rezultatele contează având în vedere implicațiile pentru sănătate și siguranță ale OSA. Se știe că aceasta crește riscul unor afecțiuni precum accidentul vascular cerebral, hipertensiunea și diabetul de tip 2 și poate, de asemenea, să afecteze siguranța rutieră din cauza somnolenței, să aibă impact asupra relațiilor și să reducă calitatea vieții.

Scriind în American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Eckert și colegii săi relatează cum au analizat date anonimizate de la 70.052 de persoane – majoritatea de vârstă mijlocie, bărbați și supraponderali – care au folosit un senzor de somn disponibil comercial, plasat sub saltea, capabil să monitorizeze ritmul cardiac, sforăitul și apneea.

Toți participanții aveau patru sau mai multe înregistrări de somn pe săptămână, cel puțin 28 de măsurători ale apneei pe an și, în medie, cinci sau mai multe întreruperi ale respirației pe oră în timpul somnului, pe parcursul unui an.

Echipa a descoperit că șansele de a avea apnee moderată până la severă, adică 15 sau mai multe întreruperi ale respirației pe oră, erau cu 18% mai mari sâmbăta decât miercurea, iar efectul era mai pronunțat la bărbați și la persoanele sub 60 de ani.

Ei au mai constatat că somnul de recuperare din weekend de 45 de minute sau mai mult, comparativ cu mai puțin de șase minute, și așa-numitul „jetlag social” – adică o schimbare a ritmului de somn – de 60 de minute sau mai mult, comparativ cu mai puțin de 18 minute, erau asociate cu o creștere de 47% și, respectiv, 38% a șanselor de a avea OSA moderată până la severă.

Dr. Sriram Iyer, consultant NHS în pneumologie și somn, care nu a fost implicat în studiu, a spus că acesta scoate în evidență variabilitatea simptomelor OSA de la o noapte la alta, iar presupunerile echipei cu privire la cauza agravării din weekend sunt „perfect rezonabile”.

Ryan Chin Taw Cheong, consultant ORL și chirurg specializat în somn la Cleveland Clinic din Londra, a lăudat dimensiunea studiului, afirmând că este primul de acest fel care analizează variabilitatea severității afecțiunii pe parcursul săptămânii.

Deși a subliniat că studiul nu a inclus date despre stilul de viață al participanților, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra cauza creșterii severității OSA în weekend, el a spus că factori precum fumatul și consumul de alcool sunt cunoscuți pentru agravarea simptomelor, iar abordarea acestor aspecte – alături de dietă și greutate – ar trebui să fie unul dintre primele demersuri pentru a trata afecțiunea.

„Chiar și cu cele mai bune intenții, putem încerca să vă tratăm medical. Dar dacă consumați mult alcool sau fumați mult, orice facem noi ca profesioniști din domeniul medical nu va fi decât o picătură într-un ocean”, a spus Cheong.