Cum ar vota parlamentarii PSD, USR, AUR și UDMR privind propunerea legislativă de incriminare a avortului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În prezent, în România avortul nu este incriminat de lege, fiind reglementat de articolul 201 din noul Cod Penal care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia. Doi parlamentari neafiliați, foști POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), vor să schimbe lucrurile, depunând la Senat pentru prima oară o inițiativă care poate incrimina avortul. Mai precis, inițiativa depusă propune modificarea alineatului 1 al articolului 202 din Codul Penal astfel: „ Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”. Cei doi deputați au justificat că inițiativa urmărește să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reprezentanții USR arată că inițiativa celor doi deputați neafiliați propune modificarea art. 202 din noul Cod penal, referitor la vătămarea fătului și nu a articolului 201, care se referă la întreruperea de sarcină, dar cu toate acestea, avertizează că în forma înaintată, textul propus poate fi interpretat ca o pedepsire penală a medicului care realizează o întrerupere de sarcină care în mod evident vatămă fătul, la solicitarea femeii. „De aceea, noi nu vom sprijini în niciun caz această modificare legislativă pe care o considerăm, tehnic, inutilă. Legea penală prevede deja situația în care femeia gravidă avortează ca urmare a vătămări sale (vezi art. 194 alin. 1 lit d) – vătămare corporală cu consecința avortului), cât și situația omorului săvârșit asupra femeii gravide. (art. 189, alin 1 lit g)”, a transmis pentru G4Media deputatul Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a fost prima care a sesizat intenția celor doi parlamentari „suveraniști”, care deși acum sunt neafiliați, ei au ajuns în parlament de pe listele POT. „Este o inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal dreptul la avort, dar face pași semnificativi în această direcție”, arată Stoiciu, semnalând același aspect, că se cere modificarea art.202 din Cod Penal, fără să se facă referire la art. 201. „ Dacă această lege ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8. În plus, fătul ar fi considerat persoană. De aici până la interdicția completă a avortului distanța este foarte scurtă”, a avertizat Stoiciu, pentru G4Media, apreciind că aceasta este o strategie a extremiștilor.

„Pas cu pas, etapă cu etapă, se normalizează, se legitimează, se testează reacția publică”, a mai spus Victoria Stoiciu, cu mențiunea că social-democrații n-au cum să susțină asemenea inițiativă. „Voi lupta cu toate argumentele și prin toate instrumentele politice și parlamentare pe care le am la dispoziție ca acest proiect să nu treacă”, a mai spus Stoiciu. Ea arată că România are nevoie de schimbări legislative în domeniul sănătății reproductive și al accesului la avort. „Avem nevoie de soluții legislative care să protejeze dreptul femeii de a decide asupra propriului corp, să meargă în direcția sprijinului real, astfel încât dreptul la avort să nu fie doar unul pe hârtie, cum e azi pentru multe femei. Avem nevoie de un cadru legal care să protejeze drepturile femeilor, nu să ne arunce înapoi în timp, în vremuri de tristă amintire, când mii de femei și-au pierdut viața din cauza unei viziuni dictatoriale asupra corpului femeii”, spune Stoiciu.

Liderul grupului parlamentar al UDMR, deputatul Csoma Botond afirmă că formațiunea sa respinge categoric o astfel de inițiativă privind interzicerea sau incriminarea avortului. Botond consideră că preocuparea parlamentarilor ar trebui să fie mai degrabă în zona politicilor publice care să sprijine familia. „Nu credem că întoarcerea în timp la decretul lui Ceaușescu ar fi o soluție bună. Rezolvarea problemelor demografice nu se face prin asemenea interdicții. Politicile publice de sprijin al familiei reprezintă o soluție în acest sens”, a spus Botond pentru G4Media.

Inclusiv reprezentanții formațiunii extremiste AUR resping inițiativa care incriminează avortul. Vicelider al grupului parlamentar AUR, deputata Ramona Ioana Bruynseels a transmis pentru G4Media că ceea ce avem în actuala legislație în privința avortului este suficient. „Noi suntem pentru dreptul femeii de a putea alege. Nu susținem o astfel de inițiativă”, afirmă Bruynseels, cu mențiunea că statul ar trebui să aibă inițiative pe partea de „consiliere a tinerelor însărcinate și, bineînțeles, a tinerelor mame”. „Credem că ar trebui să ne preocupăm mai mult să oferim consiliere psihologică, să oferim cadrul necesar pentru ca femeia care este supusă presiunii să facă avort sau să ia o decizie urgent, să poată hotărî ea pentru ea, după ce se consultă și cu specialiști, să nu rămână traumatizată”, a adăugat Ioana Bruynseels.

„Într-un stat care își respectă cetățenii și are grijă de ei, ar trebui ca femeilor aflate în situația de a decide dacă păstrează sau nu o sarcină, să li se ofere un loc unde să stea – departe de presiunile familiei sau ale potențialului viitor tată. Totodată, ar trebui să avem mecanisme pentru a-i oferi femeii în cauză siguranța că va avea un job, că își va putea continua studiile, că va avea un venit sigur pentru ea și copil. Dacă am face aceste lucruri, decizia unui avort ar fi cu adevărat luată în cunoștință de cauză. Suntem la ani lumină distanță de o astfel de abordare. Și, ce e mai rău, e faptul că această temă nici măcar nu e pusă pe vreo listă a priorităților guvernamentale”, a mai spus reprezentanta AUR.

Din partea liberalilor, prim-vicepreședintă și vicelideră a grupului parlamentar al PNL, Nicoleta Pauliuc nu a răspuns încă solicitării G4Media, de a se poziționa cu privire la inițiativa legislativă de incriminare a avortului. O declarație oficială i s-a solicitat și purtătorului de cuvânt al PNL, Ciprian Ciucu, care de asemenea nu a răspuns încă.

Lidera POT, deputata Ana Maria Gavrilă a evitat să se pronunțe pe acest subiect, declarându-se însă afectată de faptul că inițiatorii proiectului legislativ au fost asociați, în presă, cu partidul său. „Presa Fake News inventează subiecte împotriva POT. POT nu a depus în Parlament nicio inițiativă legată de subiectul intens mediatizat astăzi de presă”, s-a limitat să spună Gavrilă, pe contul ei de facebook.

Reamintim, cei doi soți, deputații Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, au intrat în Parlament din partea POT, la alegerile legislative din 2024. Soțul a fost ales deputat în circumscripția Bacău, iar soția a obținut un mandat în circumscripția Neamț. Amândoi deputați sunt avocați și după ce au ajuns în Parlament au deținut funcții de vicepreședinți ai grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, până când au demisionat din partid, împreună cu alți colegi nemulțumiți de conducere, în prezent având statut de neafiliați.