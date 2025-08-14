Consiliul Concurenţei analizează preluarea Thermonet SRL de către RZ International Beteiligungs GMBH

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, un holding care deţine participaţii în companii din sectorul energiei din România, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria şi Thermonet SRL, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria şi Thermonet SRL”, anunţă autoritatea de concurenţă.

RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, este o companie de tip holding, care deţine participaţii în companii active în sectorul energiei din România.

Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, este, de asemenea, o companie de tip holding austriacă. Filiala sa din România, Thermonet SRL, desfăşoară activităţi în domeniul distribuţiei de energie termică.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 de zile.