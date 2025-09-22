China ia măsuri drastice împotriva conţinutului online care incită la ostilitate şi pesimism

Autoritatea de reglementare a internetului din China a anunţat luni lansarea unei campanii naţionale de două luni pentru a limita orice conţinut online care promovează sentimente violente sau ostile în societate, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Nici comentariile pesimiste despre încetinirea economiei nu vor fi ocolite.

Campania vine în urma unor acţiuni disciplinare recente împotriva unor platforme importante, inclusiv aplicaţia de videoclipuri scurte Kuaishou, site-ul de microblogging Weibo şi Xiaohongshu, cunoscut şi sub numele de RedNote, similar cu Instagram, din cauza încălcărilor legislaţiei privind conţinutul.

Îngrijorarea cu privire la sentimentele negative din societate s-a adâncit în acest an, pe măsură ce economia Chinei s-a confruntat cu dificultăţi, în timp ce şomajul în rândul tinerilor a rămas o problemă presantă.

Administraţia Spaţiului Cibernetic din China a declarat că va efectua inspecţii complete ale subiectelor de trend, recomandări de conţinut şi secţiuni de comentarii pe platformele de socializare. Conţinutul considerat problematic include postări care incită la conflicte între grupuri de fani sau predau şi vând tehnici de doxxing.

Iniţiativa va viza, de asemenea, probleme precum informaţiile fabricate, zvonuri despre economie, naraţiuni distorsionate ale incidentelor şi „teorii ale conspiraţiei senzaţionale”.

Postările care exacerbează pesimismul şi negativismul cu afirmaţii precum „munca asiduă este inutilă” sau „studiul este inutil”, precum şi cele care „exagerează cazuri negative izolate şi promovează perspective negative asupra vieţii” vor fi, de asemenea, supuse controlului, a declarat autoritatea de reglementare.

China aplică reguli stricte privind conţinutul online. În timp ce platformele occidentale reglementează şi ele comportamentul utilizatorilor, controlul Chinei este mult mai extins, motivat de îngrijorările că un sentiment puternic alimentat de discuţiile aprinse online ar putea tulbura societatea în lumea reală.

Anunţul a venit la o zi după ce poliţia din Beijing a declarat că a luat „măsuri obligatorii” împotriva a trei persoane acuzate că au răspândit zvonuri despre moartea cunoscutului actor Yu Menglong, în vârstă de 37 de ani, care a jucat în seriale TV chinezeşti foarte populare.

Poliţia a anunţat că Yu „a căzut şi a murit după ce a băut”, dar persoanele au fabricat informaţii şi au editat videoclipuri pentru a atrage atenţia, „perturbând grav ordinea publică”.