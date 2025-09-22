G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cea mai bună lună iulie înregistrată vreodată în sectorul turismului din Grecia…

plaja grecia turism
Photo by Spyros BAKALIS / AFP

Cea mai bună lună iulie înregistrată vreodată în sectorul turismului din Grecia / Veniturile din turism au ajuns la 12,18 miliarde de euro

Articole22 Sep 0 comentarii

Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, şi un nivel record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 12,5%, ajungând la 12,182 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG).

Şi datele privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia în august arată aceeaşi tendinţă ascendentă, transmite Agerpres.

Creşterea veniturilor din turism, combinată cu majorarea exporturilor, a contribuit la o scădere a deficitului de cont curent al ţării, care s-a redus la 6,7 miliarde de euro, în primele şapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024.

Analiştii se aşteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid pe segmentul turismului, un motor-cheie al economiei. Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creştere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.