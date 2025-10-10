Ce compromisuri majore au făcut Israel și Hamas pentru pace

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat stoparea bombardamentelor în Fâșia Gaza sâmbătă, încă înainte de obținerea unui acord ferm cu Hamas, în timp ce gruparea teroristă a decis să elibereze toți ostaticii vii deodată – acestea sunt, cred analiștii, printre cele mai importante compromisuri făcute de cele două părți în contextul în care președintele Donald Trump a anunțat miercuri că statul evreu și mișcarea islamistă au aprobat prima etapă a înțelegerii propuse de Statele Unite privind încetarea războiului din enclava palestiniană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informația pe scurt:

· Trump a anunțat că Israel și Hamas au acceptat prima fază a planului său de pace.

· Aceasta prevede încetarea focului, retragerea parțială a IDF la o linie intermediară (cu etape ulterioare posibile), schimb de prizonieri pe scară largă și reluarea masivă a livrărilor de ajutor.

· Planul cere demilitarizarea Gazei și excluderea Hamas din guvernare, cu o administrație tehnocrată temporară supervizată internațional și transfer ulterior către o Autoritate Palestiniană reformată.

· Ambele tabere au făcut concesii majore.

· Israel a oprit bombardamentele înaintea unui acord semnat, la presiunea mediatorilor, schimbând strategia declarată de a negocia “sub foc.”

· Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii în viață deodată, renunțând la principala pârghie și mizând pe garanțiile SUA că războiul nu va fi reluat.

· Concesiile simultane au fost facilitate de presiunea Qatarului, Turciei, Egiptului și SUA.

Un moment istoric

Președintele Trump a anunțat miercuri seară că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a unui plan de pace care ar putea pune capăt războiului de doi ani și ar duce la eliberarea ostaticilor.

“Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au aprobat ambele prima fază a Planului nostru de Pace.

Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca primii pași către o Pace Puternică, Durabilă și Veșnică. Toate părțile vor fi tratate corect! Aceasta este o ZI MĂREAȚĂ pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile din jur și pentru Statele Unite ale Americii, și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat împreună cu noi pentru a face posibil acest Eveniment Istoric și Fără Precedent. BINECUVÂNTAȚI SUNT CEI CE ADUC PACEA!” a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Postarea lui Trump a fost precedată de un dialog pe care liderul de la Casa Albă l-a avut cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, cu doar câteva ore înainte. Președintele Trump participa miercuri la o masă rotundă cu influenceri conservatori despre mișcarea Antifa, când secretarul de Stat, aflat în colțul din spate al Sălii Albastre a Casei Albe, i-a atras atenția.

Avea vești pentru Trump, a spus el, dar trebuia să aștepte până când presa părăsea încăperea. Apoi Rubio i-a înmânat președintelui un bilet.

Un fotograf al agenției AP, care acoperea evenimentul, a mărit imaginea și a surprins scrisul de pe foaia cu antetul Casei Albe, pe care se putea citi: “Trebuie să aprobați o postare pe Truth Social în curând, ca să puteți anunța primul acordul”, potrivit CNN.

“Tocmai am primit un bilet de la secretarul de Stat care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede,” a spus Trump.

AP a precizat că evenimentul cu influencerii dura deja de mai bine de o oră când Rubio s-a apropiat prima dată. Președintele l-a invitat să intre, iar Rubio i-a șoptit ceva lui Trump înainte să-i înmâneze biletul.

Tonul urgent al mesajului a venit în timp ce principalul consilier al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, și alți oficiali de rang înalt participau la a treia zi de negocieri de pace între Israel și Hamas în stațiunea egipteană Sharm el-Sheik – un semn că negociatorii intenționau să abordeze cele mai dificile aspecte ale planului american de încheiere a războiului din Gaza.

Aproximativ zece minute după comentariile sale inițiale despre plecare, Trump a spus: “Trebuie să plec acum ca să încerc să rezolv niște probleme în Orientul Mijlociu – deși sunt foarte bine reprezentat de secretarul nostru de Stat. Probabil că el ar putea face o treabă și mai bună decât mine, dar cine știe.”

“Nu vrem să riscăm. Așa că vom merge și vom face asta,” a adăugat Trump. “Vom aduce pacea în Orientul Mijlociu. Asta ne dorim să facem,” a încheiat președintele.

Acordul preliminar anunțat de Trump a fost confirmat de oficiali israelieni, de Hamas și de mediatorul Qatar.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului qatarez, Maged al Ansary, a declarat într-o postare pe X că s-a ajuns la un acord “asupra tuturor termenilor și mecanismelor de implementare a primei faze a acordului de încetare a focului din Gaza, care va duce la oprirea războiului, eliberarea deținuților israelieni și a prizonierilor palestinieni și la permiterea intrării ajutoarelor umanitare,” potrivit CNBC. El a adăugat că mai multe detalii vor fi anunțate ulterior.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Trump pe X și a spus că “odată cu aprobarea primei faze a planului, toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă. Aceasta este o reușită diplomatică și o victorie națională și morală pentru Statul Israel.”

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat, potrivit Reuters, că eliberarea ostaticilor va începe sâmbătă. Într-un interviu pentru Fox News, Trump a spus că se așteaptă ca eliberarea ostaticilor să aibă loc “probabil” luni.

Hamas a confirmat detaliile într-o declarație separată. “Apreciem profund eforturile fraților noștri mediatori din Qatar, Egipt și Turcia. De asemenea, apreciem eforturile președintelui american Donald Trump, care caută să aducă un sfârșit definitiv războiului și o retragere completă a ocupației din Fâșia Gaza,” a declarat gruparea teroristă.

Trump își exprimase optimismul față de evoluția negocierilor mai devreme în cursul zilei, menționând că ia în considerare o călătorie în Orientul Mijlociu în următoarele zile.

Reamintim că președintele Trump a prezentat la începutul săptămânii trecute un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Gaza, descriindu-l ca pe un ultimatum nenegociabil adresat Hamas.

Propunerea începe cu un armistițiu imediat: dacă părțile acceptă cadrul, luptele se opresc, liniile se “îngheață,” iar în 72 de ore de la acceptarea publică de către Israel toți ostaticii – în viață și decedați – sunt predați statului evreu. Ulterior, Israelul ar elibera circa 1.950 de prizonieri palestinieni (inclusiv 250 cu pedepse pe viață) și ar retrage treptat trupele în funcție de îndeplinirea unor repere de securitate. Oficialii israelieni cred că în teritoriul palestinian sunt încă deținuți 48 de ostatici de către gruparea teroristă, dintre care doar 20 se presupune că mai sunt în viață.

Planul cere demilitarizarea Gazei și înlăturarea Hamas din orice rol de guvernare, dar oferă amnistie și ieșire sigură pentru membrii grupării care renunță la violență și își predau armele.

Administrarea temporară a Gazei ar fi preluată de un comitet tehnocrat palestinian, aflat sub supravegherea unui “Board of Peace” internațional prezidat de Trump (cu personalități propuse precum Tony Blair), la care se va adăuga o forță internațională de stabilizare care să ajute la securitate, controlul frontierelor și formarea unei poliții locale verificate.

Guvernarea Fâșiei ar urma, în cele din urmă, să fie transferată Autorității Palestiniene, după o reformă internă. Hamas nu ar avea niciun rol, direct sau indirect, în administrarea viitoare a Gazei.

Membrii Hamas ar beneficia de amnistie dacă se angajează la o coexistență pașnică sau ar putea primi permisiunea de a se reloca într-o altă țară.

Niciun palestinian nu va fi forțat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor avea dreptul de a se întoarce.

În paralel, planul prevede un pachet de reconstrucție și dezvoltare economică (inclusiv o zonă economică specială), cu reluarea fluxurilor umanitare prin agenții neutre și fără strămutare forțată a populației. Obiectivul declarat este o Gaza “deradicalizată” și fără infrastructură militară, cu garanții regionale că nu va reprezenta o amenințare.

Războiul din Gaza a început în octombrie 2023, când teroriștii Hamas au atacat Israelul, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici. Campania de represalii a Israelului a ucis de atunci peste 67.000 de persoane (potrivit informațiilor neverificate ale Ministerului Sănătății din enclavă, controlat de Hamas), a distrus o mare parte din Gaza și a aruncat Orientul Mijlociu într-o criză profundă. Cele 240 de ore scurse de la vizita premierului Netanyahu la Casa Albă și anunțul lui Trump legat de acceptarea planului său de pace de către cele două tabere au schimbat însă complet dinamica regiunii.

Ce prevede înțelegerea

După trei zile de negocieri indirecte intense în Egipt, președintele Trump a anunțat că Israelul și Hamas au “aprobat prima fază” a planului de pace în 20 de puncte pe care l-a prezentat săptămâna trecută, fără a oferi însă detalii suplimentare. Ce știm despre această etapă?

· Încetarea oficială a focului. Potrivit BBC, după ce cabinetul israelian a aprobat acordul, în ciuda opoziției extremiștilor de dreapta, va intra în vigoare o încetare a focului. Presa israeliană relatează că acest lucru se va întâmpla imediat, deși un purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului a declarat că armistițiul va începe în termen de 24 de ore de la aprobare.

· Retragerea IDF. Armata israeliană se va retrage apoi până la o linie care îi va lăsa controlul asupra a circa 53% din Fâșia Gaza, potrivit aceluiași purtător de cuvânt. Conform unei hărți distribuite săptămâna trecută de Casa Albă, aceasta este prima dintre cele trei etape de retragere israeliană. Armata israeliană a anunțat joi că pregătirile sunt în curs pentru “tranziția către linii de desfășurare ajustate în curând.”

· Eliberarea ostaticilor. După aceasta, va începe un interval de 72 de ore în care Hamas trebuie să elibereze toți cei 20 de ostatici considerați încă în viață. Restituirea corpurilor celor 28 de ostatici decedați va urma ulterior, deși nu este clar cât va dura acest proces.

De partea sa, Israelul va elibera aproximativ 250 de prizonieri palestinieni condamnați la închisoare pe viață și 1.700 de deținuți din Gaza, potrivit unei surse palestiniene citate de BBC. Identitatea lor nu este încă clară, dar lista înaintată de Hamas înainte de încheierea acordului includea figuri proeminente condamnate pentru atacuri mortale asupra israelienilor.

Unul dintre cei mai cunoscuți prizonieri, Marwan Barghouti, nu va fi eliberat în cadrul acestui schimb, a precizat purtătorul de cuvânt israelian.

Israelul va returna, de asemenea, trupurile a 15 locuitori din Gaza pentru fiecare ostatic israelian, conform planului lui Trump.

· Livrarea de ajutoare. Sute de camioane cu ajutoare umanitare vor începe, de asemenea, să intre în Gaza. Planul lui Trump prevede 600 de transporturi zilnice de ajutoare, dar surse palestiniene au declarat că inițial vor fi cel puțin 400 pe zi, urmând ca numărul să crească treptat.

· Negocieri ulterioare. Dacă prima fază a planului în 20 de puncte este finalizată, vor urma negocieri pentru stabilirea detaliilor fazelor ulterioare – însă multe dintre acestea vor fi dificil de convenit. Propunerea prevede că, dacă propunerea va fi acceptată de ambele părți, războiul “se va încheia imediat.”

Concesii majore

Potrivit celor de la Jerusalem Post, dacă actualul acord Israel-Hamas se menține și războiul va lua sfârșit, “cheia majoră a fost noile concesii făcute de ambele părți și ordinea în care au fost abordate chestiunile strategice militare aflate în dispută.”

Ce concesii majore au făcut însă Israelul și Hamas pentru a ajunge la acordul privind ostaticii și încetarea focului în Gaza? Ziariștii au scris că ambele tabere au făcut acum concesii pe care nu le-au acceptat în rundele anterioare, deși, în cele din urmă, Israelul are mai mult avantaj în termeni de pârghii.

Astfel:

# Israel a acceptat să înceteze focul chiar înainte de un acord semnat cu Hamas. Reamintim că vinerea trecută, după ce gruparea teroristă a semnalat că ar accepta planul de pace, Trump a declarat pe Truth Social că “cred că (Hamas) sunt pregătiți pentru o PACE de durată.”

Liderul american l-a presat și pe Netanyahu să meargă în această direcție. “Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele asupra Gazei, astfel încât să putem scoate Ostaticii în siguranță și rapid,” a mai cerut Trump în acea postare, publicată la 17:14, ora Coastei de Est, vineri – adică după miezul nopții la Ierusalim.

În fața acestei directive prezidențiale, premierul israelian a consimțit prompt. În martie, după încheierea armistițiului precedent din Gaza, Netanyahu promisese că Israelul va purta negocieri cu Hamas doar “sub foc” – adică nu va înceta acțiunile militare înainte de încheierea unui acord diplomatic.

Sâmbătă însă, liderul israelian și-a schimbat tonul. Israelul a început să oprească operațiunile ofensive în enclava palestiniană, în special în jurul orașului Gaza, ținta principală a actualului efort de război. În același timp, șeful executivului israelian a făcut planuri să trimită negociatori în Egipt pentru discuții cu militanții islamiști.

Israel a cedat pe tema încetării focului și a oprit atacurile, fără să primească nimic în schimb, sunt de părere jurnaliștii. De fapt, această situație, în care Israelul a oprit focul fără ceva concret și doar pe baza promisiunii unui acord, a durat cinci zile, până joi dimineață. Mergând și mai departe, dacă primii ostatici se vor întoarce acasă luni, Israelul îi va fi oferit Hamas nouă zile fără a fi atacat înainte de a primi înapoi primul ostatic, a scris Jerusalem Post.

# Hamas acceptă să elibereze toți ostaticii în viață deodată. Gruparea teroristă a cedat pe tema renunțării la toți ostaticii și toți deodată: în pofida concesiei inițiale a Israelului legată de oprirea bombardamentelor, concesia Hamas este mai mare și mai substanțială. În alte runde de negocieri, liderii Hamas au vrut să păstreze unii ostatici ca poliță de asigurare fie ca să se protejeze pe ei înșiși, fie pentru a forța o retragere completă a Israelului din Gaza.

Asta până când Qatar, Turcia și Egipt au cerut Hamas – în contextul amenințării unui asalt al Israelului, susținut de Trump – să elibereze toți ostaticii odată, în schimbul unei simple retrageri parțiale a Israelului din Gaza și al unor promisiuni generale din partea lui Trump că Israelul nu va relua războiul.

Hamas a renunțat astfel la cel mai puternic “as din mânecă,” care i-a oferit numeroase avantaje în raport cu Israelul, avantaje pe care Iranul, Hezbollah și Siria nu le-au avut.

# Israel nu mai insistă pe expulzarea liderilor Hamas din Gaza. Israel i-a eliminat treptat pe majoritatea liderilor grupării teroriste și nu mai insistă pe expulzarea celor rămași în viață, deși una dintre marile întrebări pe parcursul războiului a fost ce se va întâmpla cu arhitecții invaziei din 7 octombrie 2023.

Mohammed Deif a fost ucis în iulie 2024, Yahya Sinwar în octombrie 2024, Mohammed Sinwar în mai anul acesta, iar mulți alți oficiali de vârf ai Hamas, precum Marwan Issa, Ismail Haniyeh, patru din cinci comandanți de brigadă Hamas și aproape toți cei 24 de comandanți de batalion au fost, de asemenea, eliminați.

Principalii lideri care au supraviețuit în Gaza sunt comandantul Brigăzii Gaza City, Az-adin-al-Hadad, care este acum șeful militar al Hamas, și oficialul de rang înalt Raed Saad.

În ciuda promisiunilor de a expulza toți liderii Hamas, se pare că numărul mic de comandanți seniori care au supraviețuit războiului până acum va fi lăsat să rămână în Gaza, deși este posibil ca Israelul să caute o expulzare simbolică ulterioară a unor oficiali.

# Hamas nu este complet dezarmat. Israel a cedat pe tema încheierii războiului fără dezarmarea completă a Hamas: aceasta este cea mai mare concesie a Israelului pe termen lung, cred analiștii de la Jerusalem Post. Netanyahu a spus, devreme în război, că nu va încheia conflictul până când Hamas nu va fi “anihilat.” Ulterior, premierul de la Ierusalim și-a modificat obiectivul vizând dezarmarea completă a grupării palestiniene.

Nimeni nu crede că Hamas va fi complet dezarmat în acest moment. Estimările privind forța militară a Hamas variază de la 2.000-2.500 de combatanți duri până la circa 20.000 de luptători mai puțin antrenați și o bază de sprijin în Gaza de aproximativ 700.000 de palestinieni care se identifică cu mișcarea prin trib sau ideologie. Aceasta este vestea proastă, a scris Jerusalem Post.

Vestea bună este că toate cele 24 de batalioane ale Hamas au fost deja înfrânte militar până în august 2024. Nu mai există o armată Hamas de peste un an. Ceea ce rămâne sunt mici celule de gherilă slab coordonate și care nu pot, în viitorul apropiat și probabil nici pe termen mediu, să amenințe o nouă invazie majoră a Israelului sau atacuri cu rachete la scară mare.

# Hamas a cedat privind retragerea completă a IDF. Aceasta este cea mai mare concesie a Hamas pe termen lung, cred comentatorii. Pe lângă faptul că Hamas a acceptat să returneze ostaticii înainte de o retragere completă a Israelului, gruparea a fost de acord ca Israelul să poată rămâne într-un anumit perimetru de securitate chiar și după încheierea războiului.

Faptul că eliberarea ostaticilor are loc devreme ajută Israelul să aibă pârghie în această privință, dar, de asemenea, în timp ce Trump garantează că Ierusalimul nu va relua războiul după returnarea ostaticilor, el nu garantează, în niciun moment, o retragere totală.

În acest context, analiștii cred că nu este clar care vor fi liniile “finale” ale retragerii israeliene când războiul se va încheia și înainte ca noua administrație a enclave să fie instalată.

Dintre diversele linii de retragere, unele lasă Israelul să rămână în anumite părți ale Gazei, la o adâncime medie de trei până la trei kilometri și jumătate.

Aceasta ar însemna controlul israelian asupra a aproximativ jumătate din Fâșia Gaza, chiar dacă nu ar controla zonele în care locuiesc mulți palestinieni. Perimetrul mult mai modest – dar pe care majoritatea oficialilor din domeniul apărării îl consideră totuși adecvat – ar fi linia de retragere de 700-1.100 de metri, pe care Israelul a obținut-o de la Hamas în acordul de încetare a focului din ianuarie 2025.

O altă întrebare este ce se va întâmpla cu Coridorul Filadelfi de la granița cu Egiptul și dacă Israel păstrează un perimetru de securitate pe termen lung chiar și în epoca postbelică.

Acest lucru îi va proteja pe israelieni de o potențială viitoare invazie a Hamas, chiar și pe termen mediu, și va oferi IDF un avantaj față de orice încercare a Hamas de a recuceri Gaza de la noii săi administratori.

# Problema încălcărilor încetării focului și a viitoarelor lovituri Hamas rămâne nesoluționată.

Acordul de pace nu precizează dacă IDF va avea voie să desfășoare raiduri antiteroriste de mică amploare în Gaza sau să efectueze lovituri țintite, restrânse, cu drone, așa cum procedează împotriva Hezbollah în Liban și împotriva teroriștilor în Cisiordania.

De asemenea, înțelegerea nu precizează nici ce se va întâmpla dacă Israelul va interveni în cazul în care Hamas, Fatah sau alte grupări islamiste vor ataca membrii Forței Internaționale de Securitate (ISF).

Va exista un acord colateral care să permită IDF să intervină pentru a salva ISF de Hamas? Această chestiune este un fel de egal între Hamas și Israel, deși Ierusalimul are un mic avantaj pentru că, până acum, nu a promis să nu efectueze raiduri țintite după război, au scris jurnaliștii.

Concluzia. Analiștii cred că Hamas a făcut un pas riscant prin acceptarea acordului de eliberare a ultimilor ostatici din Gaza, renunțând la o mare parte din pârghia sa de negociere asupra Israelului fără garanția că își va atinge toate obiectivele. Gruparea palestiniană ceruse anterior retragerea completă a forțelor israeliene, încheierea definitivă a războiului și eliberarea prizonierilor palestinieni, însă acordul convenit garantează doar ultima dintre aceste cerințe. În plus, retragerea Israelului va fi doar parțială, iar încetarea războiului nu este sigură.

Potrivit unei analize New York Times, aceste concesii arată cât de slăbit a devenit grupul Hamas după doi ani de război și câtă presiune au exercitat asupra sa aliații săi, precum Qatar și Turcia.

Surse diplomatice afirmă că, prin acest pas, Hamas își pune încrederea în Statele Unite pentru a se asigura că Israelul nu va relua războiul. Totuși, gruparea ar putea încerca să obțină concesii suplimentare în negocierile viitoare, precum un rol în administrarea Gazei sau menținerea unui anumit grad de acces la arme. Analiștii sunt de acord că drumul rămas este lung și dificil, întrucât problemele fundamentale rămân nerezolvate, însă concesiile făcute de ambele tabere în acest punct sunt semnificative.

Surse: CNBC, AP, CNN, FoxNews, The Guardian, New York Post, BBC, Jerusalem Post, Times of Israel, New York Times, Truth Social, X