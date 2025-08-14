Campanie în Italia împotriva romilor nomazi, după un accident în care o italiancă de 71 de ani și-a pierdut viața / Matteo Salvini: ”Gata cu toleranța” / Aliatul lui George Simion vizează și românii, care alături de bosniaci, au cele mai multe infracțiuni în metrourile din Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului Lega, cere toleranță zero față de romii nomazi care sunt acuzați de o serie de infracțiuni, mai ales în nordul țării, notează Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Salvini a revenit miercuri la apelul ca buldozerele să ”radă de pe fața pământului” tabăra de romi din Milano în care locuiesc 4 copii romi, toți sub 14 ani, care, folosind mașină furată, au călcat și ucis-o recent pe Cecilia De Astis, o italiancă în vârstă de 71 de ani. ”Gata cu toleranța și bunătatea față de romi”, a afirmat joi vicepremierul Matteo Salvini.

Incidentul care a avut loc acum câteva zile în Milano a fost confiscat de oamenii politici. Liderul partidului Lega a cerut evacuarea taberei, arestarea părinților și anularea autorității părintești a acestora.

”Nu ne putem preface că nu se întâmplă nimic: ceea ce s-a întâmplat la Milano este grav. Trebuie să acționăm imediat, cu intervenția serviciilor sociale – prea adesea precaute atunci când sunt implicate familii care trăiesc în rulote sau barăci – pentru a interveni asupra acestor copii și a-i pune în situația de a nu repeta infracțiunile foarte grave pe care tocmai le-au comis. Suficientă toleranță și bunătate față de romi și față de persoanele care sunt într-adevăr greu de definit ca „părinți”. În toate acestea, surpriză și tristețe pentru acei politicieni și jurnaliști de stânga pentru care principala problemă a întregii afaceri nu sunt minorii hoți și ucigași sau familiile de romi absente, ci… Lega și Salvini”, a scris pe Facebook politicianul care l-a susținut pe George Simion în campanie pentru alegerile prezidențiale.

Între timp, partidul său este în plină acțiune. Într-un comunicat de presă transmis de Lega se precizează că se relansează pe ”frontul securității” cu „o nouă campanie anti-crimă cu fotografii ale unor delincvenți reali. Asta, după ce într-o campanie precedentă a folosit imagini produse de inteligența artificială.

În metrourile din Italia se înregistrează infracțiunile comise de bosniaci și români, susține Lega, iar aici vor fi lipte afișe cu anumite persoane cunoscute pentru hoții.

”Datele oficiale privind infracțiunile comise în metrourile din Italia în primele cinci luni ale anului”, se arată în comunicat, ”certifică faptul că numărul persoanelor reclamate sau arestate pentru furt în metrouri este de 26 pentru Bosnia-Herțegovina, 20 pentru România și 32 de naționalitate necunoscută.

Nicio altă comunitate nu are cifre atât de semnificative.

Aceste cifre sunt în concordanță cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost 36 din Bosnia-Herțegovina, 37 din România și 21 de naționalitate necunoscută”, se precizează în document. „Lega”, continuă comunicatul partidului, „a lansat o campanie de valorificare a decretului de securitate și, având în vedere că junta de centru-stânga de la Roma a decis să cenzureze afișele lipite în capitală pentru că sunt inoportune (cu scuza imaginilor create cu ajutorul inteligenței artificiale), se pregătește o nouă campanie de vară cu fotografii reale care va fi difuzată până la sfârșitul lunii august”.

Vorbind în numele PD, Debora Serracchiani, deputat și șef al Departamentului de Justiție, a făcut apel la atenuarea discursului rasist.

„Cred că nomazii nu sunt toți la fel, așa cum italienii nu sunt toți la fel. Există nomazi care fac greșeli și trebuie să plătească, există nomazi care vor să se integreze”, a transmis el.

Potrivit deputatului Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, „povestea reprezentanților taberelor de romi este deplasată și rușinoasă. Subiectele de știri care implică copii care fură o mașină și ucid o persoană nu sunt deloc atât de frecvente pe cât pretind ei. Îmi exprim solidaritatea cu familia victimei. Nu putem crede basmele comunităților bine integrate”, a transmis oficialul partidului condus de premierul Giorgia Meloni.