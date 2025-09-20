Budapesta cere UE să urmeze exemplul lui Trump și să clasifice mişcarea Antifa drept „teroristă”

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să clasifice mişcarea Antifa, care reuneşte grupuri de extremă stânga ce se definesc ca antifasciste, drept organizaţie teroristă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Ungaria este convinsă că, într-o problemă atât de crucială, Europa trebuie să îşi alinieze acţiunile cu cele ale Statelor Unite”, a scris Peter Szijjarto pe X, publicând o scrisoare către şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Mişcarea Antifa, „această reţea violentă de extremă stânga, a comis atacuri brutale în toată Europa, inclusiv la Budapesta”, a spus el.

„Spre marele nostru regret, suspecţii au scăpat ulterior de justiţie găsind refugiu în statele membre ale UE, care au refuzat să-i extrădeze în Ungaria”, a precizat el în scrisoarea adresată şefei diplomaţiei europene.

Pe X, el menţionează cazul activistei antifasciste italiene Ilaria Salis, căreia „i s-a acordat imunitate după ce a devenit membră a Parlamentului European”.

Ilaria Salis a fost arestată în februarie 2023, împreună cu alţi militanţi, precum activista germană Maja T., la Budapesta, în timp ce protesta împotriva „Zilei de Onoare”, o comemorare anuală organizată de cercurile neonaziste.

Alegerea sa în Parlamentul European în iunie 2024 a dus la ridicarea arestului la domiciliu în Ungaria, unde fusese anterior închisă timp de peste un an.

Miercuri, la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, preşedintele american Donald Trump a desemnat mişcarea Antifa drept organizaţie „teroristă”.

Apărută în Statele Unite după alegerea lui Donald Trump în 2016, mişcarea Antifa este mai degrabă o mişcare decât un grup organizat. Lipsită de lideri sau o structură formală, se referă în schimb la grupuri informale care operează independent, potrivit istoricului american Mark Bray, autorul unei cărţi de referinţă pe această temă.