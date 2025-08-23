Bolojan despre întoarcerea din străinătate a românilor şi moldovenilor: Trebuie să avem condiţii mai bune în localităţi

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, în localitatea Bardar din Republica Moldova, că românii şi moldovenii se vor întoarce din străinătate în momentul în care vor fi create condiţii mai bune de viaţă în localităţi, referindu-se în context la infrastructura de drumuri, de apă şi de canalizare, transmite Agerpres.

El a fost întrebat de primarul din Bardar, Valeriu Raţa, despre politicile care trebuie implementate pentru ca moldovenii să nu mai plece din ţară.

„Şi românii şi moldovenii vor veni mai mulţi acasă când vom crea condiţii de dezvoltare mai bune în satele noastre, în oraşele noastre. O condiţie importantă este să poţi circula şi faptul că, în această perioadă, construim autostrăzile care vin înspre Iaşi şi în spre graniţă, direct la Ungheni, înseamnă să creezi condiţii de dezvoltare pentru că locurile de muncă înseamnă şi produse care trebuie transportate undeva, care trebuie vândute undeva. Ca să vină mai mulţi acasă trebuie să avem condiţii mai bune în cât mai multe localităţi, reţele de apă, de canalizare, condiţii bune de locuit şi asta putem să facem dacă avem şi investiţiile pentru aceste lucrări, avem şi banii de investiţii şi dacă avem acces la pieţe şi la dezvoltare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Şeful Executivului de la Bucureşti a dat exemplul de dezvoltare administrativă a municipiului Oradea, pe care l-a condus timp de 12 ani.

„Eu am fost primar într-un oraş din vestul României, la Oradea, şi pe mine mă puteţi judeca nu după ceea ce vă spun acum, ci după ceea ce s-a făcut în Oradea în mandatele mele. Am fost 12 ani primar şi, dacă vă uitaţi pe internet, o să vedeţi cum s-a schimbat oraşul. Aceeaşi regulă se aplică peste tot, să ai o conectivitate bună, să poţi circula, să ai condiţii bune de dezvoltare, să ai locuri de muncă bune şi să ai unde să vinzi aceste produse. Şi asta se poate face peste tot, asta se întâmplă şi în estul României şi asta se poate întâmpla şi în Moldova. Pentru asta trebuie să fim conectaţi în această piaţă mare care este Uniunea Europeană. Asta este realitatea”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

În cursul dimineţii, el a avut o întrevedere cu omologul moldovean, Dorin Recean, la Chişinău, după care cei doi oficiali au fost prezenţi la Festivalul Tezaur Naţional 2025, în satul Horeşti, raionul Ialoveni.