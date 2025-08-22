Baza sportivă „Cristina Neagu”, inaugurată în Sectorul 6, are o suprafaţă de peste 13.000 mp / Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat că baza sportivă va putea fi utilizată de către membrii comunităţii în afara orelor de şcoală

Baza sportivă „Cristina Neagu” a fost inaugurată, vineri, la Şcoala „Calinic de la Cernica” – Şcoala nr. 164, informează Primăria Sectorului 6, transmite Agerpres.

La eveniment au participat fosta mare handbalistă Cristina Neagu, precum şi fotbalistul Sorin Ghionea, tenismena Andreea Mitu şi baschetbalistul Virgil Stănescu.

Este vorba despre cea mai mare bază sportivă amenajată într-o curte de şcoală, a informat Primăria, pe pagina sa de Facebook.

„Aici faci de acum sport gratuit. Joci fotbal, volei, handbal, baschet, tenis, badminton, ping pong, calisthenics atât în exterior, cât şi în interior. Pe o suprafaţă de peste 13.000 mp. Plus sărituri la groapă, atletism pe pista de alergare, şah în zona amenajată. Toate suprafeţele sunt realizate la standarde profesionale, de competiţie”, transmite sursa citată.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat că baza sportivă va putea fi utilizată de către membrii comunităţii în afara orelor de şcoală, seara, în weekend-uri şi în vacanţe.

„Le mulţumesc colegilor de la ADPDU Sector 6 pentru munca depusă şi vă aşteptăm pe toţi să facem sport împreună, în comunitate”, a declarat edilul.

El i-a mulţumit Cristinei Neagu, crescută în Sectorul 6, că a acceptat ca baza sportivă să îi poarte numele.

„Pentru mine, a fost foarte important că un reper al sportului românesc, o mare campioană, Cristina Neagu, ne-a făcut onoarea să accepte ca această bază sportivă să îi poarte numele. Îi mulţumesc, ne onorează! Cristina Neagu continuă să inspire generaţii de copii care vin să facă sport de performanţă. Înseamnă foarte mult pentru comunitatea noastră. Baza de la Calinic nu este un proiect singular, cam toate şcolile din Sectorul 6 beneficiază de terenuri de handbal, de fotbal, de volei, la standarde care nu mai sunt în Bucureşti şi în ţară”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Este nemaipomenit ce s-a făcut. Susţin mişcarea, iar faptul că baza este pentru comunitate, cu acces gratuit, este excelent. Sunt onorată că-mi poartă numele”, a transmis Cristina Neagu.

Ea a menţionat că a copilărit în acest cartier şi şi-ar fi dorit, când era copil, să aibă aproape de casă o astfel de bază sportivă.

„M-a convins tocmai faptul că această bază foarte mare, modernă, multisport, va fi deschisă comunităţii şi voi toţi, indiferent de vârstă, puteţi veni să faceţi mişcare. Sportul înseamnă sănătate, energie bună, prietenie. Am copilărit aici în cartier. Mi-aş fi dorit şi eu o astfel de bază sportivă aproape de casă, când eram copil. Dar mă bucur că ea există astăzi şi vă îndemn să o folosiţi. E aproape imposibil să nu găseşti un mod de a face mişcare aici”, a adăugat Cristina Neagu.

Baza are 13.000 mp, zece terenuri în aer liber, pistă de alergare, sală multisport, zonă de calisthenics şi mese pentru o varietate de sporturi (tenis, ping-pong, şah, teqball). „A fost complet refăcută, modernizată, a primit numele celebrei handbaliste Cristina Neagu. Este cea mai mare dintr-o unitate de învăţământ din ţară şi azi şi-a deschis porţile pentru comunitate. Accesul este gratuit”, reiese dintr-un comunicat transmis de primărie.

Baza sportivă de la Calinic a fost construită în urmă cu aproape 50 de ani, iar de 16 ani era în paragină, într-o stare avansată de degradare, menţionează administraţia locală.

Baza a fost extinsă cu noi terenuri de sport şi noi facilităţi. Lucrările au durat trei luni, fiind realizate prin ADPDU Sector 6.

* Programul bazei sportive

Baza sportivă se poate folosi atât de către elevii Şcolii 164, cât şi de comunitate, gratuit, în afara orelor de curs. Accesul se face din Aleea Valea Florilor nr. 4.

Programul începe la o oră după încheierea cursurilor, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităţilor şi se încheie la ora 22.00 în sezonul cald (1 aprilie – 31 octombrie), respectiv la ora 20.00 în sezonul rece (1 noiembrie – 31 martie).

În zilele de sâmbătă şi duminică, dar şi pe timpul vacanţelor şcolare, programul este:

– între orele 09.30 – 13.00 şi 16.00 – 22.00, în sezonul cald;

– între orele 09.30 – 13.00 şi 16.00 – 20.00, în sezonul rece.

„Baza Sportivă ‘Cristina Neagu’ este un spaţiu complet, de 13.000 mp, unde se poate face sport de performanţă, se pot face antrenamente, se pot da probe sportive la Bac, dar se poate folosi şi pentru agrement, de oricine, indiferent de vârstă”, informează primăria.

Baza sportivă include:

– teren de fotbal;

– teren de baschet;

– teren de volei;

– teren de handbal;

– teren de badminton;

– teren de petanque;

– teren de fotbal cu piciorul;

– 3 terenuri de tenis de câmp;

– mese de tenis de masă;

– pistă de alergare de 200 de metri;

– pistă de sprint;

– pistă de săritură în lungime la groapa cu nisip, de săritură în lungime de pe loc;

– zonă de calisthenics;

– patru mese de ping-pong, mese de şah, masă de teqball;

– sală de sport multifuncţională (construită anul trecut).

Mai conţine: bănci, tribune, podium, sistem de iluminat, nocturnă, cişmea, două toalete cu autoigienizare, zonă verde, cu gazon natural.

Joi, Primăria Sectorului 6 informa că au mai fost amenajate trei terenuri de sport „moderne, de calitate” în incinta Colegiului Carol I (Str. Porumbacu nr. 52). Este vorba despre: un teren de fotbal, unul de baschet şi unul de volei. De asemenea, au fost montate trei mese de tenis de masă.

„Toate se pot folosi gratuit! Curţile şcolilor din Sectorul 6 sunt deschise pentru comunitate în vacanţe, weekend-uri şi în afara orelor de curs. Nu sunt singurele! În această vară, ADPDU Sector 6 reabilitează terenurile de sport în 22 de şcoli şi licee”, informa autoritatea locală.

Până acum sunt gata terenurile de la: Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Şcoala 311, Şcoala 59, Liceul „Eugen Lovinescu”, Şcoala specială „Sf. Maria”, Şcoala Orizont, Şcoala „Constantin Păunescu”, Colegiul Tehnic „Carol I”.