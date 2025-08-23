G4Media.ro
Sursa foto: ISU Delta Tulcea

Aproape 25 de hectare de stuf, lizieră şi vegetaţie uscată, incendiate în Deltă / ”Cauza probabilă a fost focul în spaţii deschise„

Aproximativ 25 de hectare de stuf, lizieră şi vegetaţie uscată au ars vineri seara, în Delta Dunării, în urma unui incendiu provocat de utilizarea în spaţii deschise a focului nesupravegheat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta, transmite Agerpres.

Incendiul a izbucnit între satele Murighiol şi Mahmudia, iar din cauza vântului puternic exista riscul ca flăcările să ajungă inclusiv la mai multe saivane de animale, aşa încât pompierii militari au intervenit cu cinci autospeciale, iar acestora li s-au alăturat lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Mahmudia.

„Au ars în total aproximativ 25 de hectare de vegetaţie uscată, stuficolă şi lizieră. Cauza probabilă a fost focul în spaţii deschise”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Cristina Profir.

Judeţul Tulcea a înregistrat în această vară incendii de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii aproape 20 de ani, cele mai importante fiind semnalate în Delta Dunării, iar suprafaţa totală de vegetaţie afectată fiind de circa 2.000 de hectare.

