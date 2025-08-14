Aproape 150 de persoane au raportat poliției britanice infracțiuni comise de fostul proprietar al Harrods, Mohamed Al-Fayed

Cel puțin 146 de persoane au contactat poliția din Marea Britanie acuzându-l pe fostul proprietar al magazinului Harrods, Mohamed Al-Fayed, de infracțiuni, de la deschiderea unei noi anchete anul trecut, a confirmat miercuri Poliția Metropolitană, relatează Fashion Network.

„Investigația aflată în desfășurare privind persoanele care ar fi putut facilita sau permite abuzurile comise de Mohamed Al-Fayed continuă”, a transmis forța de poliție londoneză într-un comunicat oferit AFP.

O anchetă difuzată de BBC în septembrie anul trecut a prezentat acuzații potrivit cărora fostul om de afaceri egiptean, decedat în 2023 la vârsta de 94 de ani, ar fi violat și agresat sexual mai multe tinere angajate la magazinul de lux Harrods din Londra.

Scotland Yard analizează acum modul în care au fost gestionate investigațiile anterioare referitoare la Al-Fayed pentru a identifica eventuale „oportunități ratate” și a deschis o nouă anchetă privind acuzațiile de agresiune sexuală, inclusiv asupra celor care ar fi facilitat presupusele infracțiuni.

Poliția a informat luni cele 146 de presupuse victime care au ieșit în față pentru a raporta abuzurile, fără a detalia natura acestora.

„Continuăm să sprijinim toate victimele și încurajăm pe oricine are informații, fie că a fost afectat direct de acțiunile lui Mohamed Al-Fayed, fie că știe de alte persoane implicate sau care au comis infracțiuni, să ni le transmită”, a precizat Poliția Metropolitană.

În noiembrie anul trecut, autoritățile londoneze anunțau că au identificat zeci de posibile victime ale agresiunilor sexuale și ale altor abuzuri, după un apel public privind cazul fostului miliardar.

Harrods, magazinul pe care Al-Fayed l-a deținut între 1985 și 2010, a lansat în martie un program de compensare pentru femeile care au lucrat sau au avut legătură cu instituția și susțin că au fost abuzate de fostul patron. Până în iulie, peste 100 de presupuse victime aplicaseră pentru acest mecanism de despăgubire, a anunțat retailerul de lux.