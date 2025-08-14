Antena3: Revolta primarilor, după blocarea investițiilor: „Dacă votează prostia asta, convocăm CPN-uri și le retragem sprijinul. Vă băgați?” / ”Unii am decopertat școlile”

Primarii au reacționat imediat după ce premierul Ilie Bolojan le-a comunicat că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani.

Revoltați, edilii au transmis pe un grup de WhatsApp inițial că sunt gata să vină peste premier în ședința de guvern, ca să nu oprească investițiile din România. „Își pune în cap toată țara”, a scris unul dintre primari, notează Antena3.

„Această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav. Solicităm azi să se amâne până se discută și cu noi.

Absolut!

Se blochează tot PNRR, inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva !

Ce facem? Oricum nu ne aude nimeni…

Exact! Am dat declarații toți!

Problema e că unii am decopertat școlile sau blocurile… Înțelesesem că se opresc doar cele pentru care nu s-au semnat contracte nu și cele în lucru. Acum e altceva.

Nu există o decizie în coaliție!

Își pune în cap toată țara ., mai că le vine să își dea demisia pentru că primăriile să fie conduse de prefect, reprezentantul guvernului în teritoriu, și de a pune în aplicare aceste măsuri !

În principiu, sunt de acord cu propunerea domnului Viziteu. Dar, vă propun altceva: haideți să vorbim toți în seara asta la partidele pe care le reprezentăm (eu vorbesc cu Sorin Grindeanu) și avertizăm miniștrii, că în cazul în care votează mâine prostia asta, convocăm CPN-uri și le retragem sprijinul. Vă băgați?”, sunt o parte din mesajele de pe grupul de WhatsApp.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi într-o ședință de două ore cu primarii comunelor din țară. Liderul Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan, a amenințat că pe 8 septembrie va fi grevă generală a primăriilor dacă se opresc investițiile.

Prezent la discuții, ministrul Dezvoltării Cseke Attila i-a asigurat pe primari că toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor continua.