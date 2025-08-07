26 de persoane s-au ars grav la grătar, în șapte zile, la Milano / ”Sunt cei care inventează metode de aprins focul” / „Alcoolul pus pe flacără devine un veritabil cocktail Molotov„

Centrul de arși de la Niguarda, Milano, au decis să mărească numărul de paturi de la 10 posturi la 12, toate cu facilități de izolare. Secția este suprasolicitată din cauza proastelor obiceiuri ale celor care vor să facă un grătar: folosirea alcoolului pentru a aprinde focul, relatează Corriere della Sera.

De la 10 posturi s-a ajuns la 12, dintre care 5 de terapie intensivă – unde pacientul poate fi intubat – și 7 de terapie sub-intensivă, toate cu posibilitate de izolare.

O extindere care, potrivit consilierului pentru asistență socială Guido Bertolaso, ar trebui să facă posibilă tratarea tuturor pacienților lombarzi cu arsuri „la domiciliu”, fără a fi nevoie de transfer în alte regiuni.

Cu toate acestea, încă nu există suficiente paturi. Este vina, printre altele, a „urgenței grătar” și, mai general, a acelor accidente domestice care ar putea fi ușor evitate cu puțină atenție.

„La sfârșitul lunii iulie, am atins un număr record de 26 de arsuri grave spitalizate”, explică Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, directorul Centrului de arsuri și chirurgie plastică reconstructivă. Aproape dublu față de numărul de paturi dedicate.

Astfel, pacienții au fost mutați unii la terapie intensivă, alții la medicină de înaltă intensitate și alții la pediatrie, când vine vorba de copii.

„Am înregistrat o creștere față de anul trecut”, continuă medicul șef: „Între mai, iunie și iulie 2024, au fost tratați 39 de pacienți gravi, în timp ce la sfârșitul lunii iulie a acestui an eram la 63. Sunt mult mai multe cazuri care nu necesită spitalizare, dar care trebuie totuși îngrijite cu atenție în ambulatoriu.

Dintre „categoriile de vară” de pacienți, ies în evidență cei care pregătesc preparate la grătar fără a avea experiență.

„Sunt cei care inventează metode să aprindă focul cu alcool, în locul produselor adecvate. Odată ce lichidul a fost pulverizat, există însă riscul să se întoarcă împotriva focului, moment în care butelia se transformă într-un mic cocktail Molotov care explodează”.

Același pericol se repetă și în cazul utilizării alcoolului pentru a arde mărăcini în grădină sau pentru a da foc furnicilor care au invadat terasa sau bucătăria. Nu este nevoie decât de neglijență și te trezești cu hainele inflamate.

„Și mai sunt și cei care decid să își curețe aragazele cu alcool în timp ce farfuriile sunt încă fierbinți și apoi le văd cum iau foc”. Nu mai puțin insidios este bricolajul din august. Secția îi primește și pe cei care, în timp ce manevrează aparate electrice, se electrocutează.

Confruntat cu „epidemia de grătar”, medicul propune două strategii: „Aveți grijă cu alcoolul și evitați să-l folosiți pentru a alimenta flăcările. Și, din partea companiilor, să producă sticle mai mici în loc de sticle de un litru, pentru a limita pagubele”.

Cele două intervenții ar reduce afluxul către centru, care trebuie să se ocupe și de pacienții răniți la locul de muncă sau în accidente de mașină. Printre cele mai frecvente situații se numără muncitorii care se ard în timp ce toarnă metal topit sau curăță rezervoare care apoi iau foc. Accidentele domestice sunt însă mai frecvente.

„Avem nevoie de o campanie de comunicare privind prevenirea riscurilor datorate utilizării substanțelor inflamabile”, subliniază Baruffaldi Preis.