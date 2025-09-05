Vioara ascunsă de Einstein în timp ce fugea de naziști, scoasă la licitație pentru 300.000 de lire sterline / Albert Einstein a spus că ar fi devenit muzician dacă nu s-ar fi făcut fizician
Prima vioară a lui Albert Einstein, pe care a ascuns-o de naziști, a apărut la vânzare pentru 300.000 de lire sterline, scrie The Telegraph.
Einstein a achiziționat instrumentul cu puțin timp înainte de a pleca din München pentru a se muta în Elveția, pentru studii, la mijlocul anilor 1890.
El a cântat la vioară, pe care a gravat „Lina”, pe parcursul adolescenței târzii și al vieții de adult, în timp ce își dezvolta teoria relativității.
Într-unul dintre jurnalele sale e scris: „Dacă nu aș fi fost fizician, probabil aș fi fost muzician. Adesea, gândesc în muzică. Îmi trăiesc visurile cu ochii deschiși în muzică. Îmi văd viața în termeni muzicali… Muzica îmi aduce cea mai mare bucurie în viață.”
Einstein a dăruit vioara Anton Zunterer din 1894 unei colege fiziciene, în timp ce plănuia să fugă din Germania în America pentru a scăpa de persecuția nazistă și nu voia ca bunurile sale să se piardă.
El a fost unul dintre mulții evrei forțați să plece în exil de către naziști, iar teoriile sale au fost denunțate de autoritățile germane în anii 1930, parțial din cauză că era evreu.
Prețioasele obiecte de moștenire au rămas în familia ei timp de 70 de ani și sunt acum vândute de strănepoata doamnei Hommrich la casa de licitații Dominic Winter, din Cirencester.
Vioara, care are în interior eticheta datată a producătorului din München, Anton Zunterer, este estimată la 200.000-300.000 de lire sterline, în timp ce șaua de bicicletă a lui Einstein ar putea ajunge la 50.000 de lire sterline.
Ciclist pasionat, acesta i-a spus odată fiului său, Eduard, că „viața este ca mersul pe bicicletă; pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să te miști”.
Cartea de filosofie a lui Descartes și Spinoza, semnată de două ori cu creionul de Einstein, se estimează că va aduce 3.000 de lire sterline.
Chris Albury, un expert în licitații, a declarat: „Vioara lui Einstein este un obiect deosebit de prețios și interesant de manevrat. Când a sosit pentru analiză și evaluare, prăgușul și cordarul viorii erau ambele detașate și la ea nu se cântase de foarte mult timp. Știm că Einstein și-a numit toate viorile ‘Lina’, așa că a vedea acest nume gravat pe partea din spate a fost un moment emoționant.”
