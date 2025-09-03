VIDEO Protestele sindicatelor din educație – ziua 22. Manifestanții s-au adunat din nou la Ministerul Educației, e programat un miting și în Piața Victoriei, de la ora 12.00

Federațiile sindicale din educație au reluat, miercuri, protestele față de Legea Bolojan, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, iar un miting este plănuit, de la ora 12.00, și în Piața Victoriei. La protestul declanșat la MEC, manifestanții scandau din nou „Demisia”, în cea de-a 22-a zi a pichetărilor declanșate pe 30 iulie, scrie Edupedu.ro.

Programul anunțat luna trecută de sindicate pentru protestele din învățământ, înaintea mitingului și marșului din prima zi de școală, 8 septembrie, prevede astăzi miting de protest la MEC, urmat de unul în Piața Victoriei, iar pe 4 și 5 septembrie – mitinguri în Piața Victoriei, în intervalul 12.00-13.00.

Marți seară, la Antena 3, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a declarat că „nu ne oprim aici atâta vreme cât avem acest ministru. Dacă nu va fi demis, dacă măsurile de austeritate nu vor fi anulate, vom protesta”.

