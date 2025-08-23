VIDEO Patru persoane au murit și una este grav rănită, după ce o mașină care se deplasa pe un drum forestier din localitatea argeșeană Albeștii de Muscel a căzut într-o râpă / Victimele ar fi fost proiectate în afara autovehiculului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipele de intervenție din județul Argeș acordă îngrijiri medicale unei persoane rănite grav în urma accidentului rutier din localitatea Albeștii de Muscel. Alte patru persoane care se aflau în autovehicul au decedat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un autoturism care se deplasa pe un drum forestier s-ar fi răsturnat în afara suprafeței de rulare, căzând într-o râpă, într-o zonă greu accesibilă.

Victimele ar fi fost proiectate în afara autovehiculului, un autoturism marca Suzuki Grand Vitara, potrivit surselor G4Media.

Echipele de intervenție ajunse la locul evenimentului au găsit în interiorul vehiculului cinci persoane, dintre care patru sunt decedate și una prezintă semne vitale.

A fost solicitat sprijin aerian la fața locului pentru transportul la o unitate medicală a persoanei rănite grav.

„Sâmbătă, 23 august, am fost solicitați să intervenim în comuna Albeștii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenței unor victime multiple.

De urgență, către locul indicat, colegii noștri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceștia fiind preluați de vehicule de teren.

Ajunși la fața locului, au identificat cinci victime, dintre care patru, decedate.

Cea de-a cincea victimă este conștientă, de sex masculin,în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia, a fost solicitat elicopterul SMURD.

În zona indicată acționează o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, polițiști și salvamontiști.

Misiune în dinamică”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.