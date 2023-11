UPDATE Cod roșu de viscol, prelungit: Sute de persoane și zeci de mașini blocate în zăpadă/ Drumuri închise în sud-estul țării, inclusiv podul de la Brăila și Autostrada A2/ Localități fără apă și lumină, trenuri suspendate/ Tot orașul Constanța, fără apă

Un mesaj RO-Alert de vijelie a fost emis în Constanța, în primele ore ale zilei de duminică. Mesajul de alertă extremă anunța vânt de peste 100 km/oră. Copacii au fost smulși, apa și curentul electric au fost oprite în zeci de localități. Codul roșu a cuprins și județul Tulcea, dar și alte patru județe din sud-estul României. Toate drumurile din Dobrogea au fost închise, dar și Autostrada A2 și Podul de la Brăila. Zeci de mașini și sute de persoane au rămas blocate în zăpadă și au avut nevoie de intervenția autorităților. Zeci de curse CFR au fost suspendate.

UPDATE 12:30 Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Roman (Neamț) intervin pentru deblocarea a 5 autoturisme și un microbuz rămase înzăpezite pe DJ 159, în comuna Bahna. Doar conducătorii auto se află în autoturisme.

UPDATE 12:25 Ca urmare a lipsei de energie electrică, orașul Constanța rămâne fără apă potabilă:

”La ora actuală a căzut tensiunea la toate sursele care alimentează tot orașul Constanța (Palas, Cișmele, Galeșu și Constanța Nord). În aceste condiții toți consumatorii din municipiul Constanța vor rămâne fără apă la robinete în aproximativ 2 ore. Asigurăm abonații că vom relua alimentarea cu apă la parametrii optimi imediat ce echipele furnizorului de energie vor reuși să repună în funcțiune liniile de tensiune. Vom reveni cu amănunte imediat ce vor apărea informații noi din teren”, a transmis compania de apă RAJA.

UPDATE 12:20 175 de persoane și 51 de mașini sunt blocate în zăpadă, doar în județul Constanța. Peste 100 de utilaje sunt pe teren și peste 200 de pompieri intervin. 62 de localități nu au curent electric și 33 nu au apă.

UPDATE 12:12 Șapte bărbați au fost preluați de pompierii tulceni de pe drumul Cataloi – Nalbant (Tulcea) din 2 autoturisme și o autoutilitară de transport pâine. Aceștia se află în siguranță în autospeciala de pompieri și urmează să fie duși în localitatea Cataloi unde vor fi adăpostiți de autoritățile locale, transmite ISU Delta Dunării.

UPDATE 12:10 Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași sunt mobilizate la aceasta oră pentru a ajuta șoferii blocați în mașini înzăpezite din cauza vremii nefavorabile. În acest moment, echipaje de jandarmi acționează pe DN3 B, în Tonea, unde 12 mașini sunt blocate, și pe DN 21, în zona localității Drajna.

UPDATE 11:56 CNAIR pune la dispoziția șoferilor o hartă on line cu autostrăzile și drumurile naționale închise din cauza viscolului.

UPDATE 11:53 Jandarmii acționează în acest moment pentru scoaterea din zăpadă a 12 autovehicule blocate din cauza vremii nefavorabile:

”Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași sunt mobilizate la aceasta oră pentru a ajuta șoferii blocați în mașini înzăpezite din cauza vremii nefavorabile. În acest moment, echipaje de jandarmi acționează pe DN3 B, în Tonea, unde 12 mașini sunt blocate, și pe DN 21, în zona localității Drajna”.

UPDATE 11:28 Gradul de avalanşă a atins nivelul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri în masivul Făgăraş, a anunţat duminică Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, pe Facebook, care a precizat că a închis traseele aflate peste această altitudine.

UPDATE 11:26 Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii dificile, ninsoare şi vânt puternic cu rafale de 95 km/h – 100 km/h, pe raza judeţelor din sud – estul ţării, informează Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

UPDATE 11:05 VIDEO Mai multe persoane sunt blocate pe Autostrada A2.

UPDATE 10:55 Situația în Constanța:

36 copaci degajați, 12 autoturisme avariate, 35 autoturisme, 4 microbuze, 2 autocar și 1 cisternă blocate/înzăpezite, 215 persoane blocate/înzăpezite, 4 stâlpi de electricitate afectați, 3 acoperișuri de locuință.

59 de localități nu au curent electric și zece localități nu au apă curentă: Topraisar, Biruința, Corbu, Oituz, Mihail Kogălniceanu, Valul lui Traian, Cobadin, Viișoara, Ștefan cel Mare, Faclia.

UPDATE 10:47 Situația trenurilor de pe raza județului Brăila:

– Tren de marfa stationat pe firul 2 de circulatie intre statia CF Lacu Sarat si Traian, rupt pantograf, se intervine de catre lucratorii CFR la fata locului.

– Intre Braila si Baldovinesti, in dreptul firului 1 de circulatie se afla cazut un copac ce nu obstructioneaza circulatia, dar se circula cu viteza redusa.

-Trenurile R 7360 si IR 1570 sunt staționate in zona Statiei CF Faurei, ambele fiind defecte. Intarziere necunoscuta.

– Trenul IR 1732 este defect in zona Statiei CF Lacu Sărat. Intarziere necunoscuta.

– Trenul IR10072 Galati -București staționează in Statia CF Braila, aproximativ 30 de călători.

– În zona Statiei CF Lacu Sărat, km 211+050, firul de tensiune este rupt. La fata locului se deplasează lucrătorii CFR pentru remediere.

– in acest moment, circulatia feroviara este oprita, nu mai pleaca nici un tren pe raza județului Braila din statiile unde sunt oprite pana nu se remediaza defectiunea dintre Lacu Sarat si Traian.

Trenul IR 1572 Galati-Bucuresti Nord a fost anulat.

Trenul IR 1731 Galati-Brasov are aproximativ 130 de călători în el, fără căldură, din cauza firului de tensiune și a pantografului.

În Stația CF Brăila se afla aproximativ 40 călători.

UPDATE 10:45 Toate drumurile din județul Tulcea (naționale, județene, etc) au fost închise.

UPDATE 10:00 Sunt nealimentare cu energie electrică 38 localității cu 13934 abonați, din județul Vrancea. 12 echipe ale distribuitorului de energie electrică lucrează pentru remedierea situației. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani acționează pentru degajarea unei ambulanțe SAJ rămasă înzăpezită pe raza comunei Slobozia Bradului.

UPDATE 09:35 Toate drumurile din județul Constanța se închid, anunță autoritățile. Codul roșu a fost prelungit până la ora 16:00.

UPDATE 09:30 Traficul aerian pe aeroporturile Capitalei se desfăşoară normal, anunță Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti/ Nicio cursă anulată momentan. Detalii, aici.

UPDATE 09:20 Furtuna şi precipitaţiile abundente au provocat avarii și în cinci localităţi ale judeţului Giurgiu, afectat de cod portocaliu de vreme rea. Cea mai afectată dintre localităţi este chiar municipiul Giurgiu, unde rafalele de vânt au smuls din rădăcină mai mulţi copaci, pe o singură stradă 13 autoturisme fiind avariate de arborii căzuţi, transmite News.ro.

UPDATE 09:17 Mai multe mașini au rămas blocate pe Autostrada A2:



UPDATE 09:15 Codul roșu de viscol a fost prelungit în Constanța până la ora 16:00.

UPDATE 08:57 Imagini cu vremea rea și din Galați:



UPDATE 08:55 Până în acest moment au fost închise în județul Ialomița următoarele drumuri: DN 3B Făcăeni-Chirana, A2 Fetești-Lehliu, DN 21 Slobozia-Brăila, DJ 212 Țăndărei-Fetești, transmite ISU Ialomița.

UPDATE 08:53 33 de localități din județul Tulcea au rămas fără curent electric. Acestea sunt în comunele Jurilovca, Nufăru, Valea Nucarilor și Agighiol.

”De la ora 4:30 și până la ora 08:00 au fost înregistrate peste 40 de apeluri la numărul unic de urgență 112 prin care au fost semnalate diferite situații de urgență. Ponderea cea mai mare a solicitărilor au vizat copaci ori crengi căzute pe carosabil și autoturisme și au fost semnalate 15 autoturisme blocate ori care nu au mai putut înainta. În aceste autoturisme sunt 32 de pasageri”, a transmis ISU Delta Dunării.

UPDATE 08:45 Din cauza intensificării vântului, toate trenurile vor circula pe ruta CF Galați – Făurei – Țăndărei doar cu locomotive Diesel, cu excepția trenurilor tractate cu locomotive electrice, care acum sunt în circulație, pe secția respectivă, transmite CFR.

UPDATE 08:40 Pompierii ISUBIF au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în mai multe zone ale Capitalei, pentru îndepărtarea copacilor doborâţi de vântul puternic. Șase autoturisme au fost avariate și 12 copaci s-au prăbușit.

UPDATE 08:36 O persoană a fost rănită uşor, duminică dimineaţă, după ce un autocar în care se aflau 40 de persoane s-a răsturnat în zona localităţii Iazu, informează ISU Ialomiţa. Toate persoanele implicate au fost preluate şi transportate către Şcoala din localitatea Iazu pentru adăpostire.

UPDATE 08:24 A fost închis traficul și pe Autostrada A2, pe tronsonul kilometric 35 -144, între localitățile Fundulea și Fetești, anunță Centrul InfoTrafic din cadrul Poliției Române.

UPDATE 08:15 Drumuri închise circulației la ora 08.00, conform ISU Dobrogea: -DN38, DN3, DN22A, DN22, DN22C, toate drumurile județene:

”Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.). Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților”, transmite ISU Dobrogea.

UPDATE 08:09 11 localități au rămas fără apă curentă și 55 de localități fără curent electric în Constanța, anunță autoritățile.



Totodată, din cauza viscolului, a zăpezii depuse pe carosabil și a gradului redus de vizibilitate, următoarele sectoare de drumuri din Tulcea sunt închise circulației publice: DN 22A – Ciucurova-Topolog, DN 22D – Horia-Popasul Cerbului, DN 22D – Ciucurova-Două Cantoane, DN 22 – Baia -limită județul Constanța, DN 22D – Măcin-Cerna-Horia, DJ 222 – Tulcea-Agighiol.



Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a anunțat restricții și pe drumurile Borcea – Gura Ialomitei, Măcin – Horia, Răzvani – Chiciu, Cuza Voda – Mănăstirea, Drajna – Călărași.

Este închis drumul și pe podul de la Brăila:



Și primarul din Brăila a anunțat restricții de circulație din cauza codului roșu de viscol:



CFR a anunțat sâmbătă că 21 trenuri vor fi anulate din cauza vremii: IR 1580, IR 1882, IR 1586, IR 1682 în relaţia Constanţa – Bucureşti Nord; IR 1583, IR 1881, IR 1885, IC 581 în relaţia Bucureşti Nord – Constanţa; R 8004/8007 în relaţia Feteşti – Bucureşti Obor şi retur; R 8122 Slobozia Veche – Bucureşti Nord se anulează pe distanţa Slobozia Veche – Urziceni; R 8153 Urziceni – Slobozia Veche; R 8154 Slobozia Veche – Urziceni; R 8201/8205 Buzău – Feteşti – Constanţa; R 8208/8204 Constanţa – Feteşti – Buzău; R 8206/8202 Constanţa – Feteşti – Buzău; R 8203/8207 Buzău – Feteşti – Constanţa.

„Măsura are drept scop adaptarea circulaţiei trenurilor la noile condiţii, în fapt circulaţia garniturilor cu remorcare diesel. Traficul de călători va fi preluat de celelalte trenuri din graficele de circulaţie. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate vor primi, la cerere, contravaloarea călătoriilor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”, a transmis CFR Călători.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat imagini de pe Transfăgărășan, în cod roșu de viscol:



Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut sâmbătă, miniştrilor, măsuri pentru ca indiferent de starea vremii, autorităţile ”să fie pregătite să intervină”. Ciolacu a cerut Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Energiei să-și convoace comandamentele de iarnă duminică.

știre în curs de actualizare