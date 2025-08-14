SURSE Premierul Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordine, între care RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte / Termen de 5 zile să prezinte măsurile de reformă

Cancelaria premierului a transmis, din dispoziția șefului Guvernului, adrese către 13 instituții, prin care li se solicită ca în termen de 5 zile să transmită rapoarte de activitate și măsuri de reformă structurală, respectiv simplificări, reorganizări sau comasări, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

Între instituțiile vizate se află Corpul de control al premierului, RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte, Agenția Națională Antidoping, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Pe listă mai sunt: Oficiul pentru Licență Industrială, Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, Laboratorul de Control Doping, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Potrivit surselor citate, acestor instituții li s-a solicitat ca până în 19 august să trimită rapoarte detaliate referitoare la: situația juridică a sediului, structura organizatorică, statele de funcții actualizate, indicatorii de performanță, cheltuieli bugetare pe 2025, posibile măsuri de reducere a cheltuielilor, măsuri de digitalizare, investiții în curs, propuneri concrete de reformă structurală și estimarea economiilor generate.

Ulterior vor avea loc discuții la nivelul Cancelariei premierului, iar în prima jumătate a lunii septembrie urmează să fie adoptate măsurile de restructurare, au precizat aceleași surse.