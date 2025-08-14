G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Premierul Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordine, între care…

Guvernul României sală ședințe
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

SURSE Premierul Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordine, între care RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte / Termen de 5 zile să prezinte măsurile de reformă

Articole14 Aug 0 comentarii

Cancelaria premierului a transmis, din dispoziția șefului Guvernului, adrese către 13 instituții, prin care li se solicită ca în termen de 5 zile să transmită rapoarte de activitate și măsuri de reformă structurală, respectiv simplificări, reorganizări sau comasări, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Între instituțiile vizate se află Corpul de control al premierului, RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat  pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte, Agenția Națională Antidoping, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Pe listă mai sunt: Oficiul pentru Licență Industrială, Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, Laboratorul de Control Doping, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Potrivit surselor citate, acestor instituții li s-a solicitat ca până în 19 august să trimită rapoarte detaliate referitoare la: situația juridică a sediului, structura organizatorică, statele de funcții actualizate, indicatorii de performanță, cheltuieli bugetare pe 2025, posibile măsuri de reducere a cheltuielilor, măsuri de digitalizare, investiții în curs, propuneri concrete de reformă structurală și estimarea economiilor generate.

Ulterior vor avea loc discuții la nivelul Cancelariei premierului, iar în prima jumătate a lunii septembrie urmează să fie adoptate măsurile de restructurare, au precizat aceleași surse.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.