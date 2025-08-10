G4Media.ro
Secretarul american al Apărării distribuie un videoclip în care mai mulți pastori…

Pete Hegseth și Jennifer Rauchet Hegseth
Credit line: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Image / Shutterstock Editorial / Profimedia

Secretarul american al Apărării distribuie un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeile nu ar trebui să voteze

„Totul pentru Hristos, toată viața”. Cu această frază, Pete Hegseth a distribuit un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeilor nu ar mai trebui să li se permită să voteze. Vineri, 8 august, secretarul american al Apărării a republicat pe contul său X un fragment dintr-un reportaj CNN intitulat „Cruciada pentru dominația creștină în era Trump”, scrie Le Figaro.

Fragmentul pe care Pete Hegseth pare să-l fi apreciat se concentrează pe pastorul Doug Wilson, un naționalist creștin conservator care a cofondat Comunitatea Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC) cu sediul în Idaho. CREC reunește acum mii de credincioși, „Kirkers”, dintre care unul dintre cei mai eminenți este secretarul american al Apărării. El „apreciază foarte mult numeroasele scrieri și învățături ale lui Doug Wilson”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, despre șeful său, adăugând că Pete Hegseth este „un membru mândru al unei biserici afiliate” la CREC.

În reportajul CNN, Doug Wilson declară: „Mi-ar plăcea să văd această națiune devenind o națiune creștină și mi-ar plăcea ca această lume să fie o lume creștină”. Pastorul conservator abordează apoi viziunea sa asupra rolului femeilor: „Nu este nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic”.

Votul „pe gospodărie”

Doug Wilson susține că, în viziunea sa asupra societății creștine, femeile, ca indivizi, nu ar trebui să voteze. O afirmație susținută și de alți pastori afiliați bisericilor CREC. „În societatea mea ideală, am vota pe gospodărie. Eu aș fi cel care ar vota, dar după ce aș discuta cu familia mea”, declară, de exemplu, pastorul Toby Sumpter. Jared Longshore, un alt pastor, se declară chiar în favoarea abolirii celui de-al 19-lea amendament al Constituției, cel care a extins dreptul de vot al femeilor în toate Statele Unite. În acest sens, o credincioasă a CREC, intervievată alături de soțul ei, pe care îl consideră capul familiei, asigură: „Mă supun lui”.

Mai târziu în fragment, Doug Wilson declară că nu crede că femeile ar trebui să ocupe funcții de conducere în armată sau să poată ocupa roluri de luptă, la fel cum nu ar trebui să ocupe funcții înalte în Biserică. Întrebat despre o declarație controversată pe care a făcut-o în anii 90 (în care afirma că există „o relație afectuoasă între un sclav și stăpânul său”), Doug Wilson, care este și în favoarea interzicerii homosexualității, susține că nu și-a schimbat părerea. „Unii proprietari de sclavi erau oribili, dar alții erau oameni decenți”.

Administrația lui Donald Trump își intensifică eforturile de promovare a naționalismului creștin. În februarie, la Casa Albă a fost creat un birou al credinței, iar Pete Hegseth a instituit celebrarea unei liturghii cu pastorul său personal – evanghelist – o dată pe lună la Pentagon. Pete Hegseth, cea mai înaltă cunoștință a fondatorului CREC din administrația americană, a susținut deja public mișcarea lui Doug Wilson, după cum reiese dintr-un fragment din reportaj.

