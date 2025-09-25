Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat oficiali militari americani din întreaga lume în Virginia săptămâna viitoare

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat ofițeri militari superiori americani din întreaga lume pentru o reuniune care va avea loc săptămâna viitoare în Quantico, Virginia, au declarat cinci oficiali pentru Reuters joi, fiind o adunare rară a conducerii militare americane într-un singur loc.

Nu se știe de ce Hegseth a ordonat ca generalii și amiralii să se întâlnească într-un singur loc cu atât de puțin timp înainte, iar doi dintre oficiali au spus că această convocare a creat incertitudine printre cei așteptați să participe.

Unii dintre acești oficiali militari superiori comandă mii de soldați și, în general, au programe detaliate cu săptămâni înainte, dar cele planificate au fost acum tulburate.

„Oamenii încearcă să-și schimbe planurile și să vadă dacă trebuie să participe,” a spus un oficial american care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Nu este clar câți oficiali vor participa efectiv la eveniment, dar este rar să se adune atât de mulți ofițeri superiori în aceeași încăpere, în același timp.

Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a spus doar: „Secretarul Apărării se va adresa liderilor săi militari superiori la începutul săptămânii viitoare.” Biroul lui Parnell nu a răspuns la întrebările despre numărul ofițerilor, scopul întâlnirii sau motivul convocării bruște.

Președintele Trump a dispus ca departamentul să-și schimbe numele în Departamentul Războiului, o modificare care va necesita aprobarea Congresului.

SUA au trupe în întreaga lume, inclusiv în locații îndepărtate precum Coreea de Sud, Japonia și Orientul Mijlociu, comandate de generali și amirali cu grad de două, trei și patru stele.

Hegseth, fost prezentator la Fox News, a acționat cu rapiditate pentru a remodela departamentul, concediind generali și amirali de top în timp ce încearcă să implementeze agenda de securitate națională a lui Trump și să elimine inițiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

În februarie, el a concediat generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, președintele Statului Major Comun, împreună cu alți cinci amirali și generali, într-o restructurare fără precedent a conducerii militare americane.

Luna trecută, Hegseth l-a concediat pe șeful agenției de informații a Pentagonului și alți doi comandanți militari superiori.

În mai, Hegseth a ordonat reducerea cu 20% a numărului de ofițeri cu patru stele. În același document, Hegseth a anunțat o reducere minimă de 20% a ofițerilor generali din Garda Națională și o reducere suplimentară de 10% a ofițerilor generali și amirali în întregul aparat militar.

„Mai mulți generali și amirali nu înseamnă mai mult succes,” a declarat Hegseth atunci.

Acum, mulți dintre acești generali și amirali vor fi în aceeași încăpere.

„Probabil este mai banal decât se crede… dar lipsa de claritate nu ajută,” a spus oficialul.