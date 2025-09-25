G4Media.ro
Sursa foto: Facebook/ Rihanna

Rihanna și A$AP Rocky au anunțat nașterea celui de-al treilea copil, o fetiță pe nume Rocki

Rihanna și A$AP Rocky au anunțat nașterea celui de-al treilea copil, o fată, scrie AP.

Rihanna a făcut anunțul pe Instagram, postând o fotografie cu ea și bebelușul și o altă imagine cu papucei de copii. Postarea era simplu intitulată cu numele Rocki, data — 13 septembrie — și un emoji cu panglică.

Cuplul și-a anunțat sarcina în timpul Met Gala din mai, când Rihanna a apărut într-o ținută cu dungi și o pălărie uriașă, burtica fiind vizibilă. Rocky, în vârstă de 36 de ani, care a fost co-președinte al galei, a spus reporterilor: „E timpul să le arătăm oamenilor ce am gătit. Și mă bucur că toată lumea e fericită pentru noi, pentru că și noi suntem cu adevărat fericiți.”

Cei doi sunt cunoscuți pentru anunțurile spectaculoase legate de sarcină, Rihanna apărând pe scena Super Bowl 2023 cu burta la vedere. Fiul lor, Riot Rose, s-a născut mai târziu în același an.

Primul copil al cuplului, RZA, s-a născut în mai 2022. Relația lor a fost făcută publică în 2020.

Nașterea vine la câteva luni după ce A$AP Rocky a fost achitat în Los Angeles, în februarie, de acuzații legate de arme de foc. El a sărit de bucurie în brațele Rihannei când s-a dat verdictul. Rihanna a fost prezentă constant în timpul procesului și a adus cei doi fii ai lor la dezbaterile finale.

Rihanna, câștigătoare a nouă premii Grammy, are 14 hituri pe primul loc în topul Billboard Hot 100, printre care „We Found Love,” „Work,” „Umbrella” și „Disturbia.” Ea a fondat brandul de cosmetice Fenty Beauty în 2017.

A$AP Rocky și-a început cariera în 2011 în colectivul hip-hop A$AP Mob și a lansat primul său album de studio, „Live, Love, A$AP,” în 2013, care a debutat pe primul loc în topuri. A fost nominalizat la două premii Grammy și a jucat recent alături de Denzel Washington în filmul lui Spike Lee „Highest 2 Lowest.”

