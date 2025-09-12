G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING LIVE „L-am prins”: Suspectul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk…

Asasin Charlie Kirk
Credit line: HANDOUT / AFP / Profimedia

BREAKING LIVE „L-am prins”: Suspectul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani / Acesta i-a mărturisit crima tatălui său, care a anunțat poliția (surse) / Ce mesaje erau gravate pe gloanțe: „Oh Bella Ciao, Bella Ciao”, „Dacă citești asta, ești gay, LMAO”.

Articole12 Sep • 1.637 vizualizări 0 comentarii

Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit tatălui său că a tras cu arma, transmite CNN,  care citează surse apropiate anchetei. Două surse au afirmat că bărbatul reținut i-a mărturisit tatălui său că el este autorul împușcăturilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tatăl său a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta a putut fi arestat oficial.

UPDATE 17:13 Mesaje descoperite pe gloanțe

Cox a confirmat, de asemenea, că gloanțele găsite în arma folosită de atacator aveau mesaje gravate pe ele, potrivit The Telegraph.

Mesajele gravate „Hei, fascistule”, „Prinde-mă”, „Oh Bella Ciao, Bella Ciao” și „Dacă citești asta, ești gay, LMAO”.

UPDATE 17:08 „Bună dimineața, doamnelor și domnilor, l-am prins.” Așa a început conferința de presă Spencer Cox, guvernatorul statului Utah.

El a confirmat, de asemenea, că familia lui Tyler Robinson a jucat un rol important în arestarea acestuia, potrivit Sky News.

„Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul șerifului din comitatul Washington, oferindu-i informații potrivit cărora Robinson le-ar fi mărturisit sau ar fi sugerat că el este autorul incidentului”, a declarat Cox.

Suspectul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, potrivit NBC News, care citează cinci oficiali de rang înalt din cadrul forțelor de ordine.

Robinson s-a născut în 2003 și este originar din Utah, adaugă oficialii.

Anterior, președintele Donald Trump anunțase că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a declarat Trump, adăugând că un „preot, tată” a ajutat la capturarea lui.într-o declarație pentru Fox News.

Trump a spus că cineva „foarte apropiat de el l-a denunțat” și a afirmat că acest lucru va fi anunțat mai târziu, vineri.

„Sper că va fi găsit vinovat, îmi imaginez, și sper că va primi pedeapsa cu moartea pentru ceea ce a făcut”, a spus Trump.

Trump a mai declarat pentru publicația americană că nu se știe dacă aceștia fac parte dintr-o rețea mai mare.

Citește și:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Trump anunță că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat

Articole12 Sep • 1.395 vizualizări
0 comentarii

Tinerii fani și criticii dezbat moștenirea politică a lui Charlie Kirk (BBC)

Articole12 Sep • 828 vizualizări
0 comentarii

FBI-ul a publicat o înregistrare video cu bărbatul suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk

Articole12 Sep • 1.332 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.