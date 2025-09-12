BREAKING LIVE „L-am prins”: Suspectul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani / Acesta i-a mărturisit crima tatălui său, care a anunțat poliția (surse) / Ce mesaje erau gravate pe gloanțe: „Oh Bella Ciao, Bella Ciao”, „Dacă citești asta, ești gay, LMAO”.

Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit tatălui său că a tras cu arma, transmite CNN, care citează surse apropiate anchetei. Două surse au afirmat că bărbatul reținut i-a mărturisit tatălui său că el este autorul împușcăturilor.

Tatăl său a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta a putut fi arestat oficial.

UPDATE 17:13 Mesaje descoperite pe gloanțe

Cox a confirmat, de asemenea, că gloanțele găsite în arma folosită de atacator aveau mesaje gravate pe ele, potrivit The Telegraph.

Mesajele gravate „Hei, fascistule”, „Prinde-mă”, „Oh Bella Ciao, Bella Ciao” și „Dacă citești asta, ești gay, LMAO”.

UPDATE 17:08 „Bună dimineața, doamnelor și domnilor, l-am prins.” Așa a început conferința de presă Spencer Cox, guvernatorul statului Utah.

El a confirmat, de asemenea, că familia lui Tyler Robinson a jucat un rol important în arestarea acestuia, potrivit Sky News.

„Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul șerifului din comitatul Washington, oferindu-i informații potrivit cărora Robinson le-ar fi mărturisit sau ar fi sugerat că el este autorul incidentului”, a declarat Cox.

Suspectul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, potrivit NBC News, care citează cinci oficiali de rang înalt din cadrul forțelor de ordine.

Robinson s-a născut în 2003 și este originar din Utah, adaugă oficialii.

Anterior, președintele Donald Trump anunțase că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a declarat Trump, adăugând că un „preot, tată” a ajutat la capturarea lui.într-o declarație pentru Fox News.

Trump a spus că cineva „foarte apropiat de el l-a denunțat” și a afirmat că acest lucru va fi anunțat mai târziu, vineri.

„Sper că va fi găsit vinovat, îmi imaginez, și sper că va primi pedeapsa cu moartea pentru ceea ce a făcut”, a spus Trump.

Trump a mai declarat pentru publicația americană că nu se știe dacă aceștia fac parte dintr-o rețea mai mare.

