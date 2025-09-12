BREAKING Trump anunță că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a declarat Trump, adăugând că un „preot, tată” a ajutat la capturarea lui.într-o declarație pentru Fox News.

Trump a spus că cineva „foarte apropiat de el l-a denunțat” și a afirmat că acest lucru va fi anunțat mai târziu, vineri.

„Sper că va fi găsit vinovat, îmi imaginez, și sper că va primi pedeapsa cu moartea pentru ceea ce a făcut”, a spus Trump.

Trump a mai declarat pentru publicația americană că nu se știe dacă aceștia fac parte dintr-o rețea mai mare.

FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public organizat în campusul unei universități din Utah.

Originar din suburbiile orașului Chicago, creștin și susținător al portului de arme de foc, acest tată a doi copii a abandonat studiile pentru a se dedica activismului.

Turning Point USA, pe care a cofondat-o la vârsta de 18 ani, a devenit cel mai important grup de tineri conservatori din Statele Unite. Activistul este acum considerat un „martir” de către dreapta americană.